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    Булыкин: «Локомотиву» психологически тяжело переключаться с Лиги чемпионов на РПЛ

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Локомотивом» и «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    «К сожалению, "Локо" пока очень по-разному проводит матчи Лиги чемпионов и чемпионата России. Были хорошие матчи в Лиге чемпионов и неудачи в чемпионате.

    Очень много факторов на это влияет. В первую очередь, психологически тяжело переключаться с еврокубков на местный чемпионат. Во-вторых, физически уже непросто играть через два дня на третий. Долгое время ротации состава нет. А если она происходит, как было в матче с "Ротором" (1:2), когда дали отдохнуть лидерам, игра идет не по плану. Главное, чтобы в перспективе это не повлияло на расстановку мест ни в чемпионате России, ни в Лиге чемпионов.

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    • Поэтому жду от "Локо" победы над "Динамо". Надо переломить череду неудач в РПЛ. И положительный результат в этой игре будет очень важен.

    Хотя с "Динамо" игра сложится непросто. Видно, что при Шварце команда бьется со всеми, хочет побеждать и показывает хорошие отрезки. Плюс вратарь Антон Шунин по-прежнему уверенно выступает и передает эту уверенность остальным футболистам», — сказал Булыкин «Известиям».
    Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 8 ноября, начало — в 19:00 мск. 0

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