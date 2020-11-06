Булыкин: «Локомотиву» психологически тяжело переключаться с Лиги чемпионов на РПЛ

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча между «Локомотивом» и «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

«К сожалению, "Локо" пока очень по-разному проводит матчи Лиги чемпионов и чемпионата России. Были хорошие матчи в Лиге чемпионов и неудачи в чемпионате.

Очень много факторов на это влияет. В первую очередь, психологически тяжело переключаться с еврокубков на местный чемпионат. Во-вторых, физически уже непросто играть через два дня на третий. Долгое время ротации состава нет. А если она происходит, как было в матче с "Ротором" (1:2), когда дали отдохнуть лидерам, игра идет не по плану. Главное, чтобы в перспективе это не повлияло на расстановку мест ни в чемпионате России, ни в Лиге чемпионов.

Поэтому жду от "Локо" победы над "Динамо". Надо переломить череду неудач в РПЛ. И положительный результат в этой игре будет очень важен.

Хотя с "Динамо" игра сложится непросто. Видно, что при Шварце команда бьется со всеми, хочет побеждать и показывает хорошие отрезки. Плюс вратарь Антон Шунин по-прежнему уверенно выступает и передает эту уверенность остальным футболистам», — сказал Булыкин «Известиям».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 8 ноября, начало — в 19:00 мск. 0