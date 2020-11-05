Кварацхелия признан игроком месяца в «Рубине»

Хвича Кварацхелия
globallookpress.com
Хвича набрал 42% голосов болельщиков. На втором месте — Солтмурад Бакаев (23%), на третьем — Джордже Деспотович (17%).
Отметим, что Кварацхелия получил звание лучшего игрока «Рубина» третий месяц подряд.
Квара — лучший игрок «Рубина» в октябре по мнению болельщиков 👏🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) November 5, 2020
Хвича набрал 42% голосов и в третий раз подряд признаётся лучшим🔝
На втором месте Солтмурад Бакаев — 23%. На третьем Джордже Деспотович — 17%. pic.twitter.com/aZDatVRv5S