Кварацхелия признан игроком месяца в «Рубине»

Грузинский полузащитникпризнан болельщикамилучшим игроком клуба по итогам октября, сообщает пресс-служба казанцев.

Хвича набрал 42% голосов болельщиков. На втором месте — Солтмурад Бакаев (23%), на третьем — Джордже Деспотович (17%).

Отметим, что Кварацхелия получил звание лучшего игрока «Рубина» третий месяц подряд.

Квара — лучший игрок «Рубина» в октябре по мнению болельщиков 👏🏻

Хвича набрал 42% голосов и в третий раз подряд признаётся лучшим🔝

На втором месте Солтмурад Бакаев — 23%. На третьем Джордже Деспотович — 17%. pic.twitter.com/aZDatVRv5S