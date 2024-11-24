«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы пока твердо стоят на вылет. После 19 туров они занимают 16 место в турнирной таблице.
При этом «Сокол» в 19 поединках первенства настрелял лишь 10 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 23 раза.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Саратовцы почти без боя уступили «Уфе» (0:2).
До того команда по всем статьям уступила КАМАЗу (1:3). А вот поединок с «канонирами» принес победный результат (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы проиграли в двух своих последних поединках. Так что приход на тренерский мостик Алексея Стукалова должен поправить ситуацию.
Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Сокол» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что саратовцы намерены выбраться из опасной зоны. Плюс фактор нового тренера может стать дополнительным мотивирующим фактором.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы на всех парах мчатся в элитный российский дивизион. По итогам 19 туров первенства команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Торпедо» весьма прилично действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла 36 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла лишь один балл. Торпедовцы не сумели одолеть хабаровчан (2:2).
При этом до того команда уверенно переиграла «Енисей» (2:0). А вот встреча с «Аланией» завершилась разгромной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Торпедо» добыло 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы проводят весьма продуктивный и фартовый сезон. Плюс Олег Кононов частенько угадывает с заменами.
При этом «Торпедо» на 2 очка отстает от лидера первенства «Балтики». Да и по именам москвичи выглядят весьма убедительно.
Торпедовцы не проигрывали в пяти своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 15 мячей.
И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победную дорогу. Команда Кононова способна выжать максимум в матче с любым оппонентом.
Статистика для ставок
- Торпедовцы в среднем забивают почти 2 гола за матч
- «Сокол» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Торпедо» обыграло саратовцев в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: Торпедовцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же мотивированы побороться за первую строчку в таблице.
Москвичи проводят прекрасный отрезок, и уж точно не будут церемониться с одним из аутсайдеров.
Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.23