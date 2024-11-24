24 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Торпедо». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы пока твердо стоят на вылет. После 19 туров они занимают 16 место в турнирной таблице.

При этом «Сокол» в 19 поединках первенства настрелял лишь 10 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 23 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Саратовцы почти без боя уступили «Уфе» (0:2).

До того команда по всем статьям уступила КАМАЗу (1:3). А вот поединок с «канонирами» принес победный результат (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Саратовцы проиграли в двух своих последних поединках. Так что приход на тренерский мостик Алексея Стукалова должен поправить ситуацию.

Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Сокол» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что саратовцы намерены выбраться из опасной зоны. Плюс фактор нового тренера может стать дополнительным мотивирующим фактором.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы на всех парах мчатся в элитный российский дивизион. По итогам 19 туров первенства команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» весьма прилично действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла 36 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла лишь один балл. Торпедовцы не сумели одолеть хабаровчан (2:2).

При этом до того команда уверенно переиграла «Енисей» (2:0). А вот встреча с «Аланией» завершилась разгромной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Торпедо» добыло 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы проводят весьма продуктивный и фартовый сезон. Плюс Олег Кононов частенько угадывает с заменами.

При этом «Торпедо» на 2 очка отстает от лидера первенства «Балтики». Да и по именам москвичи выглядят весьма убедительно.

Торпедовцы не проигрывали в пяти своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 15 мячей.

И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победную дорогу. Команда Кононова способна выжать максимум в матче с любым оппонентом.

Статистика для ставок

Торпедовцы в среднем забивают почти 2 гола за матч

«Сокол» проиграл в 2 своих последних матчах

«Торпедо» обыграло саратовцев в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

Прогноз: Торпедовцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же мотивированы побороться за первую строчку в таблице.

Москвичи проводят прекрасный отрезок, и уж точно не будут церемониться с одним из аутсайдеров.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23