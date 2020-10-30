Влашич: ЦСКА сам виноват в ничьей с загребским «Динамо»

Полузащитникпрокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским(0:0).

«Мы разочарованы и сами виноваты в случившемся. Должны были побеждать с крупным счетом. Моментов было создано более чем достаточно. Нас подвела реализация. Нужно научиться быть более хладнокровными в завершающей стадии атак.

Это футбол. Иногда необходима удача. В прошлом матче мы забили 5 мячей. Тогда всё получалось, а сейчас — наоборот. Возможно, сегодня был не наш день. Надеюсь, в следующих встречах всё будет хорошо, — сказал Влашич в эфире программы "Все на Матч".

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против "Фейенорда". Эта встреча состоится 5 ноября. 0