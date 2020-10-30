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    Португалия еще значительней увеличила отрыв от России

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    Россия смогла заработать 0,166 балла в таблице коэффициентов УЕФА по итогам второй недели еврокубков.

    в таблице коэффициентов УЕФА
    в таблице коэффициентов УЕФА

    Во втором туре Лиги чемпионов московский «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии», петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии», а лондонский «Челси» оказался сильнее «Краснодара». В Лиге Европы столичный ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». В копилке россиян 37,215 балла и седьмая позиция.

    Бельгия, ближайшие преследователи России, получила 0,4 балла благодаря неожиданной домашней победе «Антверпена» над английским «Тоттенхэмом» и 0,2 балла — за ничью выступающего в одной группе с «Зенитом» «Брюгге» в матче против «Лацио». «Стандард» и «Гент» уступили лиссабонской «Бенфике» и немецкому «Хоффенхайму» соответственно. Бельгийцы набрали 34,300 балла и идет восьмой.

    А отставание России от Португалии, занимающей шестое место в рейтинге, выросло с 4,7 до 5,734 балла, так как все три португальских клуба одержали победы по итогам второй недели еврокубков. 0

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