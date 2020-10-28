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    Карпов не поможет ЦСКА в матче с загребским «Динамо»

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    Защитник ЦСКА Вадим Карпов не поможет «армейцам» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

    Вадим Карпов
    Вадим Карпов

    Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, передает «СЭ».

    «Карпов играть не сможет. Он плохо нос поставил под удар. Не хватило на красную. Надо было лучше подставить. Мы решили, что Карпов плохо подставился. Он вне игры, а матчи идут без него», — сказал Гончаренко.

    Напомним, на 16-й минуте матча РПЛ против «Динамо» Москва полузащитник Вячеслав Грулев в борьбе рукой ударил в лицо Карпова. Защитник был заменен, позже у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

    Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб состоится 29 октября. Начало — в 20:55 мск. 0

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