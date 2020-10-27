«Шахтер» — «Интер»: счет матча 0:0

Встреча группы B, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 0:0.
«Горняки» неплохо начали матч, но ближе к 15-й минуте «нерадзурри» завладели заметной инициативой и регулярно угрожали воротам Анатолия Трубина.
Только в первом тайме подопечные Антонио Конте дважды проверили на прочность перекладину чужих ворот.
На 17-й минуте в каркас ворот пробил Николо Барелла, а на 42-й Трубин перевел мяч в перекладину после опасного удара Ромелу Лукаку со штрафного.
После перерыва миланская команда тоже владела преимуществом. Отличный шанс на 55-й минуте упустил Лаутаро Мартинес, который с пяти метров на попал в полупустые ворота.
В следующем туре «Шахтер» дома примет «Боруссию» Менхенгладбах, а «Интер» в Мадриде сыграет с «Реалом».
Группа B: 1. «Шахтер» — 4 очка, 2. «Интер» — 2 очка, 3. «Боруссия» М — 1, 4. «Реал» — 0. 0