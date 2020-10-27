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    «Шахтер» выстоял под натиском «Интера»

    «Шахтер» — «Интер»: счет матча 0:0

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    Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы B, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 0:0.

    «Горняки» неплохо начали матч, но ближе к 15-й минуте «нерадзурри» завладели заметной инициативой и регулярно угрожали воротам Анатолия Трубина.

    Только в первом тайме подопечные Антонио Конте дважды проверили на прочность перекладину чужих ворот.

    На 17-й минуте в каркас ворот пробил Николо Барелла, а на 42-й Трубин перевел мяч в перекладину после опасного удара Ромелу Лукаку со штрафного.

    После перерыва миланская команда тоже владела преимуществом. Отличный шанс на 55-й минуте упустил Лаутаро Мартинес, который с пяти метров на попал в полупустые ворота.

    В следующем туре «Шахтер» дома примет «Боруссию» Менхенгладбах, а «Интер» в Мадриде сыграет с «Реалом».

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Шахтёр Д — Интер 0:0
    Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо, Давид Хочолава (Николай Матвиенко, 62'), Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Маркос Антониу, Марлос (Алан Патрик, 88'), Тете, Манор Соломон, Maycon Barberan, Дентиньо (Тайсон, 15') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Danilo D'Ambrosio (Маттео Дармиан, 79'), Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Эшли Янг (Андреа Пинамонти, 85'), Артуро Видаль (Кристиан Эриксен, 79'), Николо Барелла, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Иван Перишич, 72') Предупреждения: Алессандро Бастони (32'), Артуро Видаль (64')

    Группа B: 1. «Шахтер» — 4 очка, 2. «Интер» — 2 очка, 3. «Боруссия» М — 1, 4. «Реал» — 0. 0

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