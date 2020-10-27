Тренер «Боруссии»: У «Реала» полно классных игроков, это будет очень трудный матч

Марко Розе
globallookpress.com
«История и традиции высоко ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам в матче с "Реалом".
Мы сосредоточены исключительно на ближайшей игре. У "Реала" полно классных игроков. Это будет очень трудный матч.
Для меня большая честь противостоять таким классным игрокам и такому тренеру, как Зинедин Зидан. У него большой опыт, и он всегда хладнокровен.
Мы слишком долго демонстрировали уважение к сопернику в матче с "Интером". Но мы можем извлечь из этого матча много хорошего.
Это может помочь нам в достижении положительного результата», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0