Тренер «Боруссии»: У «Реала» полно классных игроков, это будет очень трудный матч

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии»поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с

«История и традиции высоко ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам в матче с "Реалом".

Мы сосредоточены исключительно на ближайшей игре. У "Реала" полно классных игроков. Это будет очень трудный матч.

Для меня большая честь противостоять таким классным игрокам и такому тренеру, как Зинедин Зидан. У него большой опыт, и он всегда хладнокровен.

Мы слишком долго демонстрировали уважение к сопернику в матче с "Интером". Но мы можем извлечь из этого матча много хорошего.

Это может помочь нам в достижении положительного результата», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0