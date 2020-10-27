ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАВлашич уничтожил «Арсенал». ЦСКА поднялся на второе место
  • 00:40
    • «Милан» сыграл вничью с «Ромой», Ибрагимович оформил дубль
  • 00:59
    • «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Бернли»
  • 00:23
    • Дубль Аларио принес «Байеру» победу над «Аугсбургом»
  • 22:21
    • «Брайтон» и «Вест Бромвич» победителя не определили
  • 22:02
    • СКА одержал победу над «Авангардом»
    Все новости спорта

    Конте: «Шахтер» забил три гола в ворота «Реала» не случайно

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Интер Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Украины Шахтер Донецк Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера».

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Мы знаем, что "Шахтер" — это очень сильная команда. Они вовсе не случайно забили три гола в ворота "Реала". Мы хорошо подготовились к матчу, и я надеюсь, что у нас получится использовать на поле все наши заготовки.

    Мы смотрели несколько матчей "Шахтера" в чемпионате Украины, в том числе последний. Мы знаем, что "Шахтер" занимает достойное место в европейском футболе. Сильная сторона этого клуба в том, что они постоянно находят классных игроков. Раньше им удалось раскрыть Фернандиньо, Виллиана, Мхитаряна, Срну. Сейчас в составе "Шахтера" также есть много индивидуально сильных футболистов. Уважаем этого соперника, но постараемся проявить свои сильные стороны», — сказал Конте.

    Напомним, в августе команды встречались в полуфинале Лиги Европы, итальянский клуб завершил матч в свою пользу с разгромным счетом 5:0.

    В первом туре группового турнира ЛЧ «Шахтер» взял верх над «Реалом» — 3:2. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» снова унизит «Шахтер»?
  • «Шахтер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 5.35
    •
  • Мюнхенцы не будут сильно напрягаться в Москве?
  • «Локомотив» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Одержит ли «Реал» свою первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Боруссия» М — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.66
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Шахтер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Шахтер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры