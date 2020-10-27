Конте: «Шахтер» забил три гола в ворота «Реала» не случайно

Главный тренерподелился мнением о предстоящем матче группового турнира Лиги чемпионов против

«Мы знаем, что "Шахтер" — это очень сильная команда. Они вовсе не случайно забили три гола в ворота "Реала". Мы хорошо подготовились к матчу, и я надеюсь, что у нас получится использовать на поле все наши заготовки.

Мы смотрели несколько матчей "Шахтера" в чемпионате Украины, в том числе последний. Мы знаем, что "Шахтер" занимает достойное место в европейском футболе. Сильная сторона этого клуба в том, что они постоянно находят классных игроков. Раньше им удалось раскрыть Фернандиньо, Виллиана, Мхитаряна, Срну. Сейчас в составе "Шахтера" также есть много индивидуально сильных футболистов. Уважаем этого соперника, но постараемся проявить свои сильные стороны», — сказал Конте.

Напомним, в августе команды встречались в полуфинале Лиги Европы, итальянский клуб завершил матч в свою пользу с разгромным счетом 5:0.

В первом туре группового турнира ЛЧ «Шахтер» взял верх над «Реалом» — 3:2. 0