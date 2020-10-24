Слуцкий: Считаю, наша победа над «Зенитом» закономерна

Главный тренер «Рубина»прокомментировал победу казанской команды в гостевом матче с(2:1).

«Большая игра с действующим чемпионом и лидером чемпионата страны. Мы в этом году уже сыграли со всеми ведущими командами кроме "Зенита".

Очень много терпели очень досадных неудач как в игре с "Локомотивом", так и в играх со "Спартаком" и "Краснодаром".

Поэтому очень важно для нашей молодой во всех смыслах команды было добиться положительного результата.

Я очень рад, что мы его добились, я считаю, что он абсолютно закономерен, учитывая количество голевых моментов, которые мы создали. Только три штанги чего стоят.

Понятно, что тяжело, приходилось где-то обороняться — по-другому невозможно было, но, я считаю, что наш план сработал, и мы заслуженно победили», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин», набрав 18 очков, расположился на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре 31 октября казанская команда на своем поле примет «Арсенал». 0