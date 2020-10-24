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    Слуцкий: Считаю, наша победа над «Зенитом» закономерна

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды в гостевом матче с «Зенитом» (2:1).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Большая игра с действующим чемпионом и лидером чемпионата страны. Мы в этом году уже сыграли со всеми ведущими командами кроме "Зенита".

    Очень много терпели очень досадных неудач как в игре с "Локомотивом", так и в играх со "Спартаком" и "Краснодаром".

    Поэтому очень важно для нашей молодой во всех смыслах команды было добиться положительного результата.

    Я очень рад, что мы его добились, я считаю, что он абсолютно закономерен, учитывая количество голевых моментов, которые мы создали. Только три штанги чего стоят.

    Понятно, что тяжело, приходилось где-то обороняться — по-другому невозможно было, но, я считаю, что наш план сработал, и мы заслуженно победили», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

    «Рубин», набрав 18 очков, расположился на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре 31 октября казанская команда на своем поле примет «Арсенал». 0

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