«Локомотив» — «Ротор»: счет 1:2, обзор голов

В матче 12 тура РПЛна своем поле проигралсо счетом 1:2.

Гости первыми забили. Они сделали это на 19 минуте. Ударом с пенальти отметился Фламарион Джуниор. Через 10 минут «Локо» начал возить мяч в штрафной гостей и по итогу среди кучи ног Дмитрий Рыбчинский нашел мяч, пробив в касание по воротам.

На 57 минуте Андреас Понсе заставил всех замолчать. Футболист нанес по воротам «железнодорожников» невероятный по траектории удар. С левого угла штрафной футболист занес мяч в «девятку» ворот.

На 82 минуте матча Антон Миранчук не смог сравнять счет, не реализовав пенальти. Спустя 5 минут Олег Кожемякин у «Ротора» казалось бы снял все вопросы о победителе встречи, однако VAR зафиксировал оффсайд.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Ротор 1:2 Голы: 0:1 Flamarion (19'), 1:1 Дмитрий Рыбчинский (29'), 1:2 Андрес Понсе (57') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано (Антон Миранчук, 63'), Даниил Куликов (Станислав Магкеев, 75'), Дмитрий Рыбчинский (Зе Луиш, 75'), Эдер, Виталий Лисакович (Фёдор Смолов, 63') Ротор: Josip Condric, Илья Жигулёв, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме (Андрес Понсе, 56'), Азат Байрыев, Соломон Кверквелия, Олег Кожемякин, Сергей Макаров (Евгений Песегов, 74'), Зурико Давиташвили, Камиль Муллин (Бека Микелтадзе, 74'), Flamarion Предупреждения: Гжегож Крыховяк (15'), Ведран Чорлука (71'), Гжегож Крыховяк (90'), Josip Condric (90'), Бека Микелтадзе (90'), Данил Степанов (90')

Несмотря на поражение, «Локомотив» остается в топ-4 РПЛ с 21 пунктом. «Ротор» набрал 6 баллов и вышел на 14 место. 0