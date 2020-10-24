Локомотив — Ротор: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 19:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Ротор» — «Локомотив» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Ротор». Коэффициент ставки — 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Локомотив»).

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