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    Сможет ли «Локомотив» настроиться на «Ротор»?

    «Локомотив» — «Ротор». Прогноз (к. 1.72) и ставки на чемпионат России 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ротор»
    Победная серия «Локомотива» в РПЛ составляет четыре матча
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле с волгоградским «Ротором» в 12-м туре чемпионата России. Матч состоится 24 октября, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Ротор».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Октября 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Ротор Ротор
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    «Локомотив»

    Еще совсем недавно игра «Локомотива» была главным объектом критики в СМИ, но в последнее время ситуация резко изменилась. Среди недели «железнодорожники» успешно стартовали в Лиге чемпионов.

    Вопреки многочисленным прогнозам, «Локомотив» не проиграл «Зальцбургу» (2:2) в первом туре группового этапа. Этот матч показал, что «Локо» по силам побороться за третье место в группе.

    В чемпионате России у «Локомотива» тоже все в порядке. В турнирной таблице «железнодорожники» находятся на третьем месте, на расстоянии одной победы от «Зенита» и «Спартака».

    Беспроигрышная серия «Локомотива» в РПЛ составляет шесть матчей, победная — четыре. И удивительно, что в этот период команда Марко Николича не пропустила ни одного мяча.

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    • При этом надо отметить, что «Локо» не очень много забивает. В 11-ти матчах РПЛ в активе столичной команды всего лишь 12 мячей.

    «Ротор»

    Возвращение «Ротора» в элиту российского футбола пока что можно сравнить с фильмом ужасов. Плохой старт, травмы, эпидемия коронавируса, отсутствие понимания со стороны руководства РПЛ и соперников — волгоградский клуб попал в очень непростую ситуацию.

    И по всей видимости, если не произойдет чудо, следующим летом «Ротор» снова будет играть в ФНЛ.

    После 11-ти туров «Ротор» занимает последнее место, набрав всего лишь три очка. Возможно, было бы чуть-чуть больше, если бы в двух матчах команде Александра Хацкевича не засчитали техническое поражение.

    «Ротор» остался единственной командой, которая еще ни разу не выигрывала в текущем сезоне РПЛ. А еще у волгоградцев худшая атака в лиге, на данный момент в их активе лишь четыре забитых мяча.

    В минувшем туре «Ротор» проиграл дома «Тамбову», а после этого потерпел разгромное поражение в Самаре от «Крыльев Советов» в рамках Кубка России.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на явное превосходство над соперником, букмекеры предлагают победу «Локомотива» за 1.60. На ничью можно поставить за 4.05, а на победу «Ротора» — за 7.70.

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    По всей видимости, сомнения в «Локомотиве» связаны с недавней игрой в Лиге чемпионов. Успеет ли команда Николича восстановиться к матчу с «Ротором»? Тем более уже на следующей неделе встреча с «Баварией», график невероятно насыщенный.

    Так что опасения вполне обоснованные. Тем более такие команды, как «Ротор», всегда вдвойне опасны. Аутсайдер всегда может удивить.

    Поэтому ограничимся ставкой на общий тотал матча больше 2,0 за 1.72. Российские топы часто «плывут» осенью, когда начинаются матчи в еврокубках. 0

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    «Локомотив» — «Ротор». Прогноз (к. 1.72) и ставки на чемпионат России 24 октября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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