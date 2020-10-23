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    Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

    Футбол УЕФА Футбол России Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА
    Занимающая восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Бельгия сократила отставание от находящейся на седьмой строчке России по итогам матчей первого тура группового этапа Лиги Европы на 0,233 балла.

    Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
    Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

    Португалия, занимающая шестую позицию, увеличила отрыв от России на 0,633 балла.

    В активе Португалии стало 41,749 балла, у России — 37,049 балла, у Бельгии — 33,700 балла.

    Напомним, ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. Во вторник «Краснодар» разошелся миром с «Ренном» (1:1), а «Зенит» проиграл дома «Брюгге» (1:2) в стартовом туре Лиги чемпионов, а в среду «Локомотив» поделил очки с «Ред Буллом» (2:2) в Лиге чемпионов.

    Бельгию в Лиге Европы представляют три команды. «Стандард» уступил «Рейнджерс» (0:2), «Гент» проиграл «Словану» (0:1), а «Антверпен» переиграл «Лудогорец» (2:1). Две португальские команды победили — «Бенфика» была сильнее «Леха» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0).

    В Лиге чемпионов за бельгийцев играет только «Брюгге», а за португальцев — «Порту», который проиграл «Манчестер Сити» (1:3). 0

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