Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия, занимающая шестую позицию, увеличила отрыв от России на 0,633 балла.
В активе Португалии стало 41,749 балла, у России — 37,049 балла, у Бельгии — 33,700 балла.
Напомним, ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. Во вторник «Краснодар» разошелся миром с «Ренном» (1:1), а «Зенит» проиграл дома «Брюгге» (1:2) в стартовом туре Лиги чемпионов, а в среду «Локомотив» поделил очки с «Ред Буллом» (2:2) в Лиге чемпионов.
Бельгию в Лиге Европы представляют три команды. «Стандард» уступил «Рейнджерс» (0:2), «Гент» проиграл «Словану» (0:1), а «Антверпен» переиграл «Лудогорец» (2:1). Две португальские команды победили — «Бенфика» была сильнее «Леха» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0).
В Лиге чемпионов за бельгийцев играет только «Брюгге», а за португальцев — «Порту», который проиграл «Манчестер Сити» (1:3). 0