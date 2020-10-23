Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Занимающая восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Бельгия сократила отставание от находящейся на седьмой строчке России по итогам матчей первого тура группового этапа Лиги Европы на 0,233 балла.

Португалия, занимающая шестую позицию, увеличила отрыв от России на 0,633 балла.

В активе Португалии стало 41,749 балла, у России — 37,049 балла, у Бельгии — 33,700 балла.

Напомним, ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. Во вторник «Краснодар» разошелся миром с «Ренном» (1:1), а «Зенит» проиграл дома «Брюгге» (1:2) в стартовом туре Лиги чемпионов, а в среду «Локомотив» поделил очки с «Ред Буллом» (2:2) в Лиге чемпионов.

Бельгию в Лиге Европы представляют три команды. «Стандард» уступил «Рейнджерс» (0:2), «Гент» проиграл «Словану» (0:1), а «Антверпен» переиграл «Лудогорец» (2:1). Две португальские команды победили — «Бенфика» была сильнее «Леха» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0).

В Лиге чемпионов за бельгийцев играет только «Брюгге», а за португальцев — «Порту», который проиграл «Манчестер Сити» (1:3). 0