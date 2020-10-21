«Бавария» — «Атлетико»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Баварии» и «Атлетико» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 22:00 мск.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Лукас, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Толиссо, Левандовски.

Запасные: Нюбель, Хави Мартинес, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Сарр, Рока, Мусиала.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер, Коке, Эррера, Льоренте, Карраско, Жоау Фелиш, Луис Суарес.

Запасные: Грбич, Сан-Роман, Торрейра, Корреа, Лемар, Шапоньич, Витоло, Эрмосо, Санабрия.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.70, на успех «Атлетико» — 5.55, на ничью — 4.45. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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