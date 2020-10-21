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    «Атлетико» устоит перед атакующей мощью «Баварии»?

    «Бавария» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Атлетико»
    Томас Мюллер
    21 октября на стадионе «Альянц Арена» состоится матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Бавария» и «Атлетико». Начало поединка в 22:00 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Атлетико».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 21 Октября 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    С момента прерывания крутой победной серии «Баварии» прошло 4 поединка. Напомним, команда проиграла «Хоффенхайму» 4:1 в матче Бундеслиги, прервав свою серию побед, длившуюся с 16 февраля.

    «Мюнхенцы» продолжают побеждать, хотя делают это не так уверенно, достаточно много пропуская. 30 сентября хозяева победили «Боруссию» Д со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Германии. После со счетом 4:3 коллектив выиграл у «Герты». Еще можно отметить победы над «Дюреном» (3:0) и «Арминией» (4:1).

    «Бавария» стала больше пропускать, но атакующая мощь команды никуда не делась. Только в четырех играх Бундеслиги подопечные Ханси Флика забили 17 мячей. Ну и конечно нельзя не напомнить о том, что клуб взял Лигу чемпионов в прошлом сезоне, победив ПСЖ 1:0.

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    В предстоящей игре «красные» будут обходиться без Йозуа Киммиха. Также из-за травмы колена не сыграет Лерой Сане.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в новом сезоне еще не проигрывал, хотя команда сыграла только 4 официальных матча. 27 сентября «матрасники» разгромили «Гранаду» 6:1 и это был самый результативный поединок для гостей.

    После разгрома соперника подопечные Диего Симеоне дважды сыграли в нулевую ничью. Сначала были нули с «Уэской», а затем с «Вильярреалом». Последнюю встречу «полосатые» провели 17 октября, выиграв у «Сельты» 2:0.

    С учетом товарищеской игры против «Альмерии» (4:1), «Атлетико» пропустил лишь два мяча в новом сезоне. Так что в обороне «красно-бело-синие» играть умеют.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне клуб дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Лейпцигу» со счетом 2:1.

    У мадридского коллектива не сыграет Врсалько. Диего Коста и Хосе Хименес могут пропустить игру. Они под вопросом.

    Прогноз и ставка

    «Бавария», несмотря на ее проблемы с обороной, является фаворитом поединка, причем с большим перевесом — 1.57 и 5.80 соответственно. Ничья сопровождается коэффициентом 4.40.

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    Два прошлых матча, 4-летней давности, закончились при счете 1:0. В этот раз много голов мы тоже не ждем. «Атлетико» умеет сушить игру, характера футболистам Симеоне не занимать. Три игры подряд они провели на ноль.

    Учитывая то, как мало пропускает «Атлетико», прогнозируем тотал меньше 3.0. Возможно, в игре будет один-два гола. 0

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