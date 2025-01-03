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    Московское «Динамо» разгромило «Северсталь» в матче КХЛ

    «Северсталь» — «Динамо» Москва: счет матча 2:7, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Северсталь
    Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Даниил Пыленков — защитник московского «Динамо»
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    Даниил Пыленков — защитник московского «Динамо»

    В составе «бело-голубых» дублем отметился защитник Даниил Пыленков, а по шайбе забросили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Макс Комтуа и Максим Джиошвили.

    У «Северстали» отличились Данил Аймурзин и Александр Скоренов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:7 (0:2, 0:2, 2:3)
    Голы: Кудрявцев — 6, 2:25 — 0:1. Пакетт — 10 (бол., Уил, Гусев), 5:47 — 0:2. Пыленков — 3 (Моторыгин), 31:03 — 0:3. Пыленков — 4 (Гусев), 36:42 — 0:4. Буруянов — 5 (Менелл, Кудашов), 42:56 — 0:5. Аймурзин — 22 (Ильин), 51:55 — 1:5. Скоренов — 10 (Кручинин), 52:21 — 2:5. Комтуа — 11 (Пакетт), 55:34 — 2:6. Джиошвили — 8 (п.в.), 59:46 — 2:7Вратари: Самойлов (56:10 — 58:13, 58:28 — 59:46) — МоторыгинВратари: 34 (10+11+13) — 28 (10+9+9)Штраф: 4 — 4

    После этого матча московское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе. «Северсталь» — на 6-й позиции с 50-ю баллами.

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