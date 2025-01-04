В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 4 января. Начало встречи — в 20:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей столичная команда поднялась на 1-ю строчку в таблице Восточной конференции с 53 очками на счету. На 2 балла «Кэпс» опередили «Нью-Джерси».

Последние матчи: В конце ушедшего года «Вашингтон» провел далеко не лучшую гостевую серию, в рамках которой проиграл «Бостону» — 1:4, а после победы над «Торонто» — 5:2 уступил «Детройту» — 2:4.

В заключительной встрече 2024-го команда Спенсера Карбери на домашней арене взяла у «Брюинз» реванш — 3:1, а в дебютной игре 2025-го «Вашингтон» не сумел справиться с «Миннесотой» — 3:4 Б.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано.

Состояние команды: Несмотря на оговорки в некоторых отдельных матчах, «Вашингтон» демонстрирует стабильную игру. «Кэпиталз» здорово выступают на домашней площадке и в целом сохраняют конкурентоспособный баланс.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Временами команда Спенсера Карбери допускает сбои в атакующей полезности, но подобный спад зачастую успешно компенсируется за счет надежной игры у собственных ворот.

Даже на фоне последних провалов «Вашингтон» сохраняет высокий уровень организации и умение эффективно противостоять топ-соперникам. Кампания «Кэпс» сопровождается положительной динамикой и уверенностью в своих силах.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 37 встречах ньюйоркцы заработали 35 очков. В таблице Востока команда откатилась на 14-ю строчку. От восьми первых клубов она отстает на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: После весьма неожиданной победы над «Далласом» в Техасе неделями ранее — 3:1 «Рейнджерс» выдали очередной отрицательный отрезок.

В рамках последних 4-х матчей 2024-го команда Питера Лавиолетта уступила «Каролине» — 1:3, «Нью-Джерси» — 0:5, «Тампе-Бэй» — 2:6 и «Флориде» — 3:5. В первой игре нового года «Рейнджерс» взяли верх над «Бостоном» — 2:1.

Не сыграют: Мэттью Ремпе, Игорь Шестеркин.

Состояние команды: В настоящий момент «Рейнджерс» находятся в затяжном игровом кризисе. Команде не демонстрирует стабильность ни в атаке, ни в обороне.

Подопечные Питера Лавиолетта регулярно допускают ошибки, которые приводят к потере инициативы на ранних этапах матча. Вернуться в игру в дальнейшем «Рейнджерс» зачастую не удается.

Несмотря на попытки выправить ситуацию, отсутствие первоклассной взаимосвязи между линиями, присущей «Рейнджерс» годом ранее, мешает одному из ведущих клубов Востока выйти на прежний уровень.

Статистика для ставок

«Вашингтон» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 7 матчей подряд

Только в 2-х матчах из 11 последних в гостях «Рейнджерс» добились победы

Минимум 5 голов пропустили «Рейнджерс» в 3-х последних матчах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.25, а победа «Рейнджерс» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: В настоящее время «Вашингтон» является очевидным фаворитом на фоне «Рейнджерс», стабильность и уровень игры которых не позволит конкурировать с «Кэпс» на равных.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.39.

Прогноз: На домашней площадке «Кэпиталз» не дадут сопернику создать много остроты у своих ворот, ввиду чего результативность предстоящей встречи едва ли устремится вверх.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.04.