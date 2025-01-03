НХЛ. «Миннесота» одолела «Вашингтон», «Даллас» победил «Оттаву», «Рейнджерс» — «Бостон»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Детройт» — 4:5

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов отметился голевой передачей.

«Детройт» набрал 36 очков в 38 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке — 38 очков в 39 играх.

НХЛ «Коламбус» — «Детройт» — 4:5 (1:3, 2:0, 1:2) Голы: ван Римсдайк — 5 (бол., Силлинджер, Проворов), 2:42 — 1:0. Кейн — 8 (Копп, Дебринкэт), 6:55 — 1:1. Густафссон — 1 (Холл), 14:39 — 1:2. Дебринкэт — 16 (бол., Зайдер, Ларкин), 17:09 — 1:3. Веренски — 12, 31:09 — 2:3. Монахэн — 14 (ван Римсдайк, Веренски), 38:40 — 3:3. Ларкин — 14 (бол., Дебринкэт, Кейн), 44:54 — 3:4. ван Римсдайк — 6 (Фантилли, Веренски), 57:19 — 4:4. Берггрен — 6 (Мотт, Чиаро), 59:24 — 4:5Вратари: Мерзликинс — ТэлботШтраф: 10 — 4Броски: 25 (7+5+13) — 26 (12+6+8)

«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:4 Б

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сравнял счет в конце второго периода, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Миннесота» набрала 52 очка в 39 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции — 53 очка в 38 играх.

НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота» — 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Уилсон — 15 (Сандин), 10:19 — 1:0. Хартман — 5 (Богосян, Эрикссон Эк), 11:24 — 1:1. Тренин — 3 (мен.), 19:07 — 1:2. Овечкин — 18 (бол., Строум), 35:08 — 2:2. Фехервари — 1 (Дюбуа), 45:34 — 3:2. Росси — 15 (Хартман, Бродин), 51:19 — 3:3. Победный буллит: БолдиВратари: Линдгрен — ФлериШтраф: 4 — 6Броски: 31 (13+7+10+1) — 33 (11+7+14+1)

«Флорида» — «Каролина» — 1:3

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 37 из 39 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Каролина» набрала 48 очков в 38 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» с 48 очками в 39 играх идет на 5-й строчке.

НХЛ «Флорида» — «Каролина» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Бернс — 4 (Дж. Слэвин, Джарвис), 0:35 — 0:1. Лунделл — 9 (Й. Боквист, Родригес), 22:17 — 1:1. Дж. Слэвин — 2 (Котканиеми, Уокер), 52:30 — 1:2. Нечас — 15 (п.в., Свечников, Стаал), 59:32 — 1:3Вратари: Бобровский (57:17 — 59:32) — КочетковШтраф: 6 — 4Броски: 27 (6+9+12) — 40 (16+16+8)

«Рейнджерс» — «Бостон» — 2:1

«Рейнджерс» набрали 35 очков в 37 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции.

«Бостон» с 44 очками занимает 6-ю строчку — 44 очка в 40 играх.

НХЛ «Рейнджерс» — «Бостон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Зибанежад — 7 (Смит, Крайдер), 9:48 — 1:0. Берард — 3 (Хытил), 12:53 — 2:0. Э. Линдхольм — 7 (Пастрняк, Макэвой), 27:57 — 2:1Вратари: Куик — СуэйменШтраф: 2 — 2Броски: 27 (8+12+7) — 33 (8+13+12)

«Айлендерс» — «Торонто» — 1:2

Российский вратарь островитян Илья Сорокин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

«Айлендерс» с 35 очками в 39 матчах занимают 15-е место в Восточной конференции. «Торонто» располагается на 3-й строчке — 50 очков в 39 играх.

НХЛ «Айлендерс» — «Торонто» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Макманн — 11 (Робертсон), 30:43 — 0:1. Мэйфилд — 2 (Барзал, Пелек), 38:15 — 1:1. Макманн — 12 (бол., Экман-Ларссон, Доми), 57:01 — 1:2Вратари: Сорокин — УоллШтраф: 4 — 6Броски: 33 (8+11+14) — 31 (11+11+9)

«Даллас» — «Оттава» — 4:2

Российский форвард хозяев Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

«Даллас» набрал 47 очков в 37 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Оттава» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции — 40 очков в 37 играх.

НХЛ «Даллас» — «Оттава» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) Голы: Хинтц — 17 (бол., Робертсон, Хейсканен), 4:39 — 1:0. Ткачак — 17 (Пинто), 7:45 — 1:1. Грейг — 6 (Ткачак), 8:09 — 1:2. Бенн — 9 (Дюшен, Джонстон), 30:19 — 2:2. Хинтц — 18 (Робертсон, Дадонов), 31:27 — 3:2. Дюшен — 15 (Джонстон), 53:37 — 4:2Вратари: Эттингер — МериляйненШтраф: 8 — 10Броски: 25 (8+8+9) — 13 (6+5+2)

«Виннипег» — «Анахайм» — 3:4 ОТ

«Анахайм» набрал 36 очков в 37 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции.

«Виннипег» лидирует с 56 очками в 40 играх.

НХЛ «Виннипег» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Шайфли — 23 (Коннор, Виларди), 0:33 — 1:0. Лаури — 10 (Иафалло, Моррисси), 17:17 — 2:0. Карлссон — 8 (Гудас, Киллорн), 18:58 — 2:1. Терри — 12 (Строум, Дюмулин), 26:52 — 2:2. Иафалло — 6 (Нидеррайтер, Моррисси), 57:16 — 3:2. Гудас — 1 (Ватрано, Терри), 58:10 — 3:3. Терри — 13 (Гибсон), 63:34 — 3:4Вратари: Хеллибак — ГибсонШтраф: 0 — 4Броски: 30 (7+12+9+2) — 24 (10+4+8+2)

«Калгари» — «Юта» — 3:5

Российский защитник гостей Михаил Сергачев отметился голевой передачей, которая стала для него 20-й в этом сезоне.

«Юта» прервала свою серию поражений и с 40 очками в 38 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке — 43 очка в 38 играх.

НХЛ «Калгари» — «Юта» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) Голы: Крауз — 5 (Коул), 8:51 — 0:1. Коулмэн — 9 (бол., Кадри, Андерссон), 19:12 — 1:1. Кули — 10 (бол., Гюнтер, Келлер), 26:19 — 1:2. Зари — 10 (Шарангович, Уигар), 27:26 — 2:2. Пачал — 2 (Коронато, Коулмэн), 35:14 — 3:2. Келлер — 14 (Мяяття, Хэйтон), 40:37 — 3:3. Крауз — 6 (Бьюгстад, Мяяття), 42:35 — 3:4. Стенлунд — 7 (п.в., Керфут, Сергачев), 59:00 — 3:5Вратари: Владарж (58:10 — 59:00) — ВеймелкаШтраф: 18 — 20Броски: 26 (10+10+6) — 26 (6+9+11)

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 3:4 Б

«Сиэтл» набрал 37 очков и занимает 14-е место. «Ванкувер» с 44 очками идет на 8-й строчке в Западной конференции.

НХЛ «Сиэтл» — «Ванкувер» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Стивенсон — 4 (Бураковски, Данн), 1:52 — 1:0. Сассон — 2 (Хейнен, Хегландер), 13:17 — 1:1. Гарлэнд — 10 (Ди Джузеппе, Форборт), 27:49 — 1:2. Майерс — 2 (Миллер, Дебраск), 45:35 — 1:3. Бенайерс — 7 (бол., Райт, Монтур), 49:05 — 2:3. Данн — 8 (Бураковски, Бенайерс), 59:07 — 3:3. Победный буллит: МиллерВратари: Грубауэр — Демко (Ланкинен, 27:49)Штраф: 6 — 6Броски: 27 (9+10+7+1) — 22 (6+10+5+1)

«Вегас» — «Филадельфия» — 5:2

«Вегас» набрал 55 очков в 38 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции.

«Филадельфия» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 38 очков в 39 играх.

НХЛ «Вегас» — «Филадельфия» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Голы: Форстер — 11 (Кэйтс, Бринк), 0:21 — 0:1. Стоун — 9 (Айкел, Хэнифин), 20:51 — 1:1. Хэг — 3 (Колесар), 22:13 — 2:1. Дорофеев — 14 (Теодор, Макнэбб), 38:22 — 3:1. Хольц — 3 (Хэнифин, Пьетранджело), 42:46 — 4:1. Конекны — 18 (бол., Типпетт, Фрост), 44:56 — 4:2. Пирсон — 8 (п.в., Стоун, Айкел), 59:24 — 5:2Вратари: Самсонов — Колосов (57:39 — 59:24)Штраф: 4 — 2Броски: 27 (4+12+11) — 25 (8+11+6)

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 2:1

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 24 броска, у вратаря «Тампы» Андрея Василевского 23 сэйва.

«Сан-Хосе» набрал 30 очков и занимает 14-е место в Западной конференции, «Тампа» с 42 очками идет на 7-й строчке в Восточной конференции.