Швеция U20
Финляндия U20
Швеция
Путь к плей-офф: В 4-х матчах группового этапа Швеция заработала максимальное количество очков — 12 — благодаря которым возглавила турнирную таблицу с 24 заброшенными шайбами при 10 пропущенных.
Последние матчи: В дебютных матчах на турнире в Оттаве сборная Швеции добилась крупных побед над Словакией — 5:2 и Казахстаном — 8:1, после чего весьма уверенно разобралась со Швейцарией — 7:5 и Чехией — 4:2.
Швеция U20 — Финляндия U20: коэффициенты букмекеров
В четвертьфинале чемпионата мира команда Магнуса Хевелида встретилась с Латвией, над которой одержала верх в упорной встрече, сложившейся не по задумке фаворита — 3:2.
Не сыграют: В составе сборной Швеции нет травмированных или дисквалифицированных.
Состояние команды: Годом ранее Швеция завершила турнир с серебряными наградами, а в настоящее время команда нацелена исключительно на медали высшей пробы.
К полуфинальной стадии чемпионата мира сборная Швеции подходит в статусе самого стабильного представителя четверки сильнейших. К этому моменту «желто-синие» не допустили ни одной осечки.
Одной из фундаментальных основ текущих успехов Швеции является опыт молодых игроков, которые дошли до финала в 2024-м и между которыми сформировалась прекрасная взаимосвязь на льду.
Финляндия
Путь к плей-офф: Сборная Финляндии в 4-х матчах групповой стадии набрала 8 очков, с которыми прописалась на 8-й строчке в турнирной таблице. За этот период команда забросила 10 шайб при 8 пропущенных.
Последние матчи: Дебют текущего чемпионата мира обернулся для Финляндии провалом. В первой же встрече финны потерпели сокрушительное поражение от сборной Канады — 0:4.
Тем не менее остальные матчи команда Лаури Микколы провела практически образцово. В группе Финляндия обыграла Германию — 3:1, США — 4:3 ОТ и Латвию — 3:0, а в четвертьфинале финны взяли верх над Словакией — 5:3.
Не сыграют: В составе Финляндии нет травмированных или дисквалифицированных.
Состояние команды: На турнир в Оттаву Финляндия привезла сбалансированный состав, который намерен реабилитировать сборную за предыдущие ранние вылеты.
С точки зрения результатов Финляндия, несмотря на поражение от Канады, демонстрирует хорошую последовательность и готовность навязать борьбу сильнейшим представителям чемпионата.
Наиболее ярким событием Финляндии к этому моменту была победа над Штатами, но в ближайшем матче финны попытаются совершить еще один рывок, способный приблизить их к заветной цели.
Статистика для ставок
- Швеция добилась 5 побед в 5 матчах на этом чемпионате мира
- В 4-х матчах из 5 на турнире в Оттаве Швеция забивала не менее 4 голов
- Финляндия не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.35, а победа Финляндии — в 3.03.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.
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Прогноз: Швеция и Финляндия предстанут друг перед другом в статусе равных соперников, тем не менее в контексте опыта отдельных игроков и результатов на дистанции именно «желто-синие» кажутся более готовыми еще к одному прорыву на пути к финалу.
Ставка: Швеция не проиграет + ТБ 4.5 за 2.07.
Прогноз: Между столь серьезными конкурентами борьба ожидается упорной и неуступчивой, в результате чего команды могут не уложиться в регламент основного времени.
Ставка: Ничья за 4.35.