В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 4 января. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 39 матчах уфимцы набрали 56 очков, благодаря которым стали единоличными лидерами Восточной конференции, опередив «Трактор» на 2 турнирных балла.

Последние матчи: После провальных матчей с «Ак Барсом» — 2:3 и «Металлургом» Мг — 2:4 во второй половине прошлого месяца команда Виктора Козлова выдала серию побед, в рамках которой обыграла «Амур» (дважды — 3:0; 5:4 ОТ), «Северсталь» — 2:0 и «Барыс» — 6:0.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: В рамках текущей домашней серии «Салават Юлаев» продемонстрировал превосходные результаты, которые стали определяющими в гонке лидеров Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Значительная часть матчей в Уфе сопровождается качественной игрой с системным подходом, а главным достоинством «Салавата Юлаева» по-прежнему остается дисциплинированная оборона.

В обозримой перспективе команда Виктора Козлова будет сосредоточена на том, чтобы укрепить позиции; все необходимые условия и тонус «Салавата» делает эти цели вполне конкретными.

«Сибирь»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей сибиряки вернулись в зону плей-офф. В таблице Восточной конференции они занимают 8-е место с 37 очками на счету, опережая по дополнительным показателям «Нефтехимик».

Последние матчи: После крупного поражения от «Амура» в одном из первых матчей после паузы в чемпионате — 1:5 команда Вадима Епанчинцева выдала серию из 4-х побед. За этот отрезок «Сибирь» обыграла «Адмирал» (дважды — 4:2, 1:0), «Барыс» — 2:0 и «Амур» — 4:3.

Не сыграют: Федор Гордеев.

Состояние команды: «Сибирь» постепенно пробует вернуться к стабильной игре после затяжного периода спада. Команда все еще испытывают проблемы, но некий прогресс заметен уже сейчас.

На флажке 2024 года подопечные Вадима Епанчинцева провели уверенную гостевую серию, тем не менее даже на фоне успешных результатов «Сибирь» была неидеальный в плане реализации.

Главным вопросом в настоящий момент остается то, как долго команда сумеет сберечь текущую форму ввиду борьбы за последнее место в зоне кубковых участников, события в которой меняются столь быстрыми темпами.

Статистика для ставок

Победная серия «Салавата Юлаева» в Уфе увеличилась до 9 матчей

В 3-х встречах из 4 последних на домашнем катке «Салават Юлаев» не пропустил ни гола

«Сибирь» не проигрывает на гостевой площадке на протяжении 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.33, а победа «Сибири» — в 4.05.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: Впервые за долгое время «Сибирь» находится на подъеме, однако на фоне нового лидера конференции и его безумных кондиций в домашней серии шансы на гостевой успех стремительно падают вниз.

Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 1.93.

Прогноз: Даже в период успешного отрезка результативность «Сибири» далека от высокой, ввиду чего большого количества голов на катке в Уфе ждать не стоит.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 1.5 за 1.80.