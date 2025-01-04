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    «Салават Юлаев» остановит набравшую форму «Сибирь»

    «Салават Юлаев» — «Сибирь». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Сибирь»
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    «Салават Юлаев» разгромил «Барыс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 4 января. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Января 2025 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
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    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В 39 матчах уфимцы набрали 56 очков, благодаря которым стали единоличными лидерами Восточной конференции, опередив «Трактор» на 2 турнирных балла.

    Последние матчи: После провальных матчей с «Ак Барсом» — 2:3 и «Металлургом» Мг — 2:4 во второй половине прошлого месяца команда Виктора Козлова выдала серию побед, в рамках которой обыграла «Амур» (дважды — 3:0; 5:4 ОТ), «Северсталь» — 2:0 и «Барыс» — 6:0.

    Салават Юлаев — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

    Состояние команды: В рамках текущей домашней серии «Салават Юлаев» продемонстрировал превосходные результаты, которые стали определяющими в гонке лидеров Востока.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Значительная часть матчей в Уфе сопровождается качественной игрой с системным подходом, а главным достоинством «Салавата Юлаева» по-прежнему остается дисциплинированная оборона.

    В обозримой перспективе команда Виктора Козлова будет сосредоточена на том, чтобы укрепить позиции; все необходимые условия и тонус «Салавата» делает эти цели вполне конкретными.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: По итогам 38 матчей сибиряки вернулись в зону плей-офф. В таблице Восточной конференции они занимают 8-е место с 37 очками на счету, опережая по дополнительным показателям «Нефтехимик».

    Последние матчи: После крупного поражения от «Амура» в одном из первых матчей после паузы в чемпионате — 1:5 команда Вадима Епанчинцева выдала серию из 4-х побед. За этот отрезок «Сибирь» обыграла «Адмирал» (дважды — 4:2, 1:0), «Барыс» — 2:0 и «Амур» — 4:3.

    Не сыграют: Федор Гордеев.

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    • Состояние команды: «Сибирь» постепенно пробует вернуться к стабильной игре после затяжного периода спада. Команда все еще испытывают проблемы, но некий прогресс заметен уже сейчас.

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    На флажке 2024 года подопечные Вадима Епанчинцева провели уверенную гостевую серию, тем не менее даже на фоне успешных результатов «Сибирь» была неидеальный в плане реализации.

    Главным вопросом в настоящий момент остается то, как долго команда сумеет сберечь текущую форму ввиду борьбы за последнее место в зоне кубковых участников, события в которой меняются столь быстрыми темпами.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Салавата Юлаева» в Уфе увеличилась до 9 матчей

    • В 3-х встречах из 4 последних на домашнем катке «Салават Юлаев» не пропустил ни гола

    • «Сибирь» не проигрывает на гостевой площадке на протяжении 4 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.33, а победа «Сибири» — в 4.05.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: Впервые за долгое время «Сибирь» находится на подъеме, однако на фоне нового лидера конференции и его безумных кондиций в домашней серии шансы на гостевой успех стремительно падают вниз.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 1.93.

    Прогноз: Даже в период успешного отрезка результативность «Сибири» далека от высокой, ввиду чего большого количества голов на катке в Уфе ждать не стоит.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 1.5 за 1.80.

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    «Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» остановит набравшую форму «Сибирь»
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