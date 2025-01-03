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    СКА обыграл ЦСКА в результативном матче, у Демидова — дубль и ассист

    СКА — ЦСКА: счет матча 6:3, обзор голов

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    СКА на своей площадке обыграл ЦСКА (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
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    СКА

    В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отметился нападающий Иван Демидов, а по шайбе забросили Тони Деанджело, Павел Акользин, Сергей Плотников и Арсений Грицюк.

    У ЦСКА голами отметились Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Полтапов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
    Голы: И. Демидов — 11 (Деанджело, Заврагин), 3:25 — 1:0. И. Демидов — 12 (Никишин, Плотников), 10:29 — 2:0. Деанджело — 6 (Хайруллин), 32:34 — 3:0. Акользин — 6 (бол., Никишин, Грицюк), 35:07 — 4:0. Мамин — 7 (Карнаухов, Уильямс), 41:34 — 4:1. Уильямс — 1 (мен.), 49:24 — 4:2. Полтапов — 10 (Соркин), 55:48 — 4:3. Плотников — 18 (бол., И. Демидов, Деанджело), 58:07 — 5:3. Грицюк — 13 (п.в., Плотников), 59:19 — 6:3Вратари: Заврагин — Просветов (Хомченко, 35:07, 58:57 — 59:19)Броски: 34 (13+12+9) — 28 (6+11+11)Штраф: 12 — 12

    После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 52 очками в активе. ЦСКА — на 2-й позиции с 57-ю баллами.

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