СКА — ЦСКА: счет матча 6:3, обзор голов

на своей площадке обыграл(6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отметился нападающий Иван Демидов, а по шайбе забросили Тони Деанджело, Павел Акользин, Сергей Плотников и Арсений Грицюк.

У ЦСКА голами отметились Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Полтапов.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3) Голы: И. Демидов — 11 (Деанджело, Заврагин), 3:25 — 1:0. И. Демидов — 12 (Никишин, Плотников), 10:29 — 2:0. Деанджело — 6 (Хайруллин), 32:34 — 3:0. Акользин — 6 (бол., Никишин, Грицюк), 35:07 — 4:0. Мамин — 7 (Карнаухов, Уильямс), 41:34 — 4:1. Уильямс — 1 (мен.), 49:24 — 4:2. Полтапов — 10 (Соркин), 55:48 — 4:3. Плотников — 18 (бол., И. Демидов, Деанджело), 58:07 — 5:3. Грицюк — 13 (п.в., Плотников), 59:19 — 6:3Вратари: Заврагин — Просветов (Хомченко, 35:07, 58:57 — 59:19)Броски: 34 (13+12+9) — 28 (6+11+11)Штраф: 12 — 12

После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 52 очками в активе. ЦСКА — на 2-й позиции с 57-ю баллами.