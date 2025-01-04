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    «Барселона» деклассирует «Барбастро»

    «Барбастро» — «Барселона». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Барбастро» — «Барселона»
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    Роберт Левандовский
    4 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Барбастро» и «Барселона». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барбастро» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Гонконг. Мужчины 04 Января 2025 года

    Barbastro

  • Гонконг. Мужчины
    •  Barbastro 21:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Барбастро»

    Турнирное положение: Эта команда ныне выступает на самых задворках испанского футбола. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы Сегунды РФЕФ.

    При этом «Барбастро» не столь ярко атакует, отличившись 17 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 22 раза.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Эхеа» была обыграна уверенно (2:0).

    А вот до того команда не дала себя обыграть «Исарре» (1:1). При этом поединок с «Герника Клуб» заслуженной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Барбастро» забил 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Барбастро» на 3 очка от спасительной 12 позиции. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

    Причем «Барсе» команда противостояла лишь однажды. Год назад она дала настоящий бой каталонцам, уступив им вполне достойно (2:3).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Вот только класса команде банально может не хватить.

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы в текущем чемпионате бьются за чемпионский титул. Ныне они находятся на 3 строчке турнирной таблицы Примеры.

    Причем «Барселона» настреляла 51 мяч в ворота соперников. Вот только оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Каталонцы обидным образом уступили «Атлетико» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Леванте» (0:1). Зато поединок с дортмундской «Боруссией» принес победу (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» победила дважды. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кулес» нынче угодили в некую психологическую яму. Команда проиграла в двух своих последних поединках.

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    При этом «Барселона» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато неугомонный Роберт Левандовский наколотил 16 мячей в Примере.

    В плане реализации команда Ханса-Дитера Флика привычно весьма сильна. А вот простейшие ошибки в обороне случаются чуть ли не в каждом поединке.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании каталонцы обязаны громить оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» проиграла в 2 своих последних поединках

    • «Барбастро» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Барселона» год назад натужно одолела «Барбастро» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

    Прогноз: Каталонцы намерены исправиться за свои последние неудачи, и явно деклассирует скромного оппонента.

    Подопечные Флика на две головы сильнее соперника, которого обязаны громить при любой диспозиции.

    Ставка: Фора «Барселоны» -3.5 за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.63

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    «Барбастро» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. «Барселона» деклассирует «Барбастро»
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