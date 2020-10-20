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    «Зенит» проиграл «Брюгге» в Петербурге

    «Зенит» — «Брюгге»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Питерский «Зенит» на своем поле уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зенит» — «Брюгге»
    «Зенит» — «Брюгге»

    Счет в матче был открыт на 63-й минуте. Деннис с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую «Зенита».

    Возникла борьба перед воротами, Ракицкий дважды страховал Кержакова на линии, но с третьей попытки Эммануэль Деннис затолкал мяч в ворота.

    Питерцы отыгрались на 74-й минуте. Вендел сделал передачу в центр — Ловрен рванул в свободную зону и мощно пробил с 27 метров.

    Мяч угодил в штангу, отскочил в спину голкиперу и влетел в сетку ворот «Брюгге». Мяч записали на Итана Хорвата.

    А на третьей компенсированной минуте Шарль Де Кетеларе забил победный для «Брюгге» мяч. Вормер получил передачу на ход, с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Де Кетеларе без помех поразил ворота Кержакова.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Зенит — Брюгге 1:2
    Голы: 0:1 Эммануэль Деннис (63'), 1:1 Итан Хорват (автогол) (74'), 1:2 Charles De Ketelaere (90') Зенит: Михаил Кержаков, Данил Круговой, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси (Андрей Мостовой, 72'), Далер Кузяев (Вендел, 72'), Магомед Оздоев (Александр Ерохин, 88'), Сердар Азмун, Артём Дзюба Брюгге: Итан Хорват, Эдуард Соболь, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс, Крепин Дьятта (Ноа Ланг, 77'), Эммануэль Деннис (Youssouph Badji, 82'), Charles De Ketelaere Предупреждения: Клинтон Мата (12'), Эммануэль Деннис (14'), Матс Ритс (33'), Деян Ловрен (53'), Ханс Ванакен (85')

    «Брюгге» с 3 очками возглавил группу F, «Зенит» замыкает квартет. «Лацио» и дортмундская «Боруссия», выступающие в этой группе, еще не провели свой матч.

    Во втором туре «Зенит» в Дортмунде сыграет с «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио». Матчи пройдут 28 октября. 0

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