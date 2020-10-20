«Зенит» — «Брюгге»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 63-й минуте. Деннис с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую «Зенита».
Возникла борьба перед воротами, Ракицкий дважды страховал Кержакова на линии, но с третьей попытки Эммануэль Деннис затолкал мяч в ворота.
Питерцы отыгрались на 74-й минуте. Вендел сделал передачу в центр — Ловрен рванул в свободную зону и мощно пробил с 27 метров.
Мяч угодил в штангу, отскочил в спину голкиперу и влетел в сетку ворот «Брюгге». Мяч записали на Итана Хорвата.
А на третьей компенсированной минуте Шарль Де Кетеларе забил победный для «Брюгге» мяч. Вормер получил передачу на ход, с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Де Кетеларе без помех поразил ворота Кержакова.
«Брюгге» с 3 очками возглавил группу F, «Зенит» замыкает квартет. «Лацио» и дортмундская «Боруссия», выступающие в этой группе, еще не провели свой матч.
Во втором туре «Зенит» в Дортмунде сыграет с «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио». Матчи пройдут 28 октября. 0