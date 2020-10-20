Тренер «Шахтера»: Мы будто переживаем страшный сон

Главный тренер «Шахтера»поделился ожиданиями от выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с

«Мы всегда хотим доминировать, атаковать большими силами, владеть мячом и создавать моменты, но при этом оставаться надежными в обороне.

Но когда играешь против такой мощной команды, как "Реал", возможно, придется действовать по-другому. Нам нужен другой подход к этому матчу.

Мы будто переживаем страшный сон. Отсутствуют Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Коваленко, Тайсон, Мораэс, Болбат и другие игроки.

Такое не понравится ни одному тренеру. Но это не снимает с нас ответственности. "Шахтер" хочет показать хороший футбол и добиться результата», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0