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    Тренер «Шахтера»: Мы будто переживаем страшный сон

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    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    «Мы всегда хотим доминировать, атаковать большими силами, владеть мячом и создавать моменты, но при этом оставаться надежными в обороне.

    Но когда играешь против такой мощной команды, как "Реал", возможно, придется действовать по-другому. Нам нужен другой подход к этому матчу.

    Мы будто переживаем страшный сон. Отсутствуют Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Коваленко, Тайсон, Мораэс, Болбат и другие игроки.

    Такое не понравится ни одному тренеру. Но это не снимает с нас ответственности. "Шахтер" хочет показать хороший футбол и добиться результата», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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