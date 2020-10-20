«Барселона» — «Ференцварош»: счет матча 5:1, обзор голов

В домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионоводержала победу над— 5:1.

Счет на 27-й минуте открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти, который сам и заработал.

За три минуты до конца первого тайма «сине-гранатовые» удвоили свое преимущество. Френки де Йонг исполнил передачу на левый край чужой штрафной, где Ансу Фати оказался один перед вратарем и пробил точно в дальний угол.

На 52-й минуте отличился Филиппе Коутиньо, который отправил мяч в ворота с помощью рикошета.

Каталонцы остались в меньшинстве на 68-й минуте — Жерар Пике получил красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной. Ударом с пенальти Игорь Харатин сократил отставание венгров, но на большее их не хватило.

А вот «Барса» развила свой успех в меньшинстве. На 82-й минуте Усман Дембеле прорвался в штрафную и сделал передачу на Педро Лопеса, который с десяти метров поразил цель.

А на 89-й минуте точным ударом отметился уже сам Дембеле, которому ассистировал Месси.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Барселона — Ференцварош 5:1 Голы: 1:0 Лионель Месси (пенальти) (27'), 2:0 Ансумане Фати (42'), 3:0 Филиппе Коутиньо (52'), 3:1 Игорь Харатин (пенальти) (70'), 4:1 Pedri (82'), 5:1 Усман Дембеле (89') Барселона: Нето, Серджино Дест, Жерар Пике, Клеман Лангле, Серхи Роберто (Хуниор Фирпо, 62'), Миралем Пьянич (Серхио Бускетс, 76'), Филиппе Коутиньо (Рональд Араухо, 70'), Франсиску Тринкан (Усман Дембеле, 63'), Френки де Йонг, Ансумане Фати (Pedri, 63'), Лионель Месси Ференцварош: Денеш Дибуш, Аднан Ковачевич, Эльдар Чивич (Марсель Хайстер, 63'), Эндре Ботка (Гергэ Ловренчич, 77'), Миха Блажич, Игорь Харатин, Давид Шигер, Aissa Laidouni (Somalia, 63'), Токмак Нгуен (Franck Boli, 71'), Александр Зубков (Роберт Мак, 71'), Исаэл Предупреждения: Aissa Laidouni (32'), Эльдар Чивич (44'), Игорь Харатин (85'), Аднан Ковачевич (90') Удаление: Жерар Пике (68')

В следующем туре «Ференцварош» дома сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» отправится в гости к «Ювентусу». 0