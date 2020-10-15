Армения сыграла вничью с Эстонией, Словения разгромила Молдавию

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 4-го тура Лиги наций в группе 2 Лиги С.

На 67-й минуте македонцы остались в меньшинстве — Столе Димитриевски получил прямую красную карточку.

На 74-й минуте Хвича Кварацхелия вывел Грузию вперед, но в компенсированное время хозяева получили право на пенальти, который реализовал Эгзиян Алиоски.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Северная Македония — Грузия 1:1 Голы: 0:1 Хвича Кварацхелия (74'), 1:1 Эгзиян Алиоски (пенальти) (90') Северная Македония: Столе Димитриевски, Кире Ристевски (Влатко Стояновски, 80'), Дарко Велковски, Джоко Зайков, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Tihomir Kostadinov (Darko Micevski, 89'), Бобан Николов (Ennur Totre, 88'), Ivan Trickovski (Крсте Велкоски, 80'), Горан Пандев, Илия Несторовски (Дамьян Шишковски, 71') Грузия: Георгий Лория, Лаша Двали (Георгий Наваловский, 90'), Джемал Табидзе, Соломон Кверквелия, Джамбул Джигаури, Муртаз Даушвили (Хвича Кварацхелия, 71'), Valeri Qazaishvili (Мамука Кобахидзе, 90'), Отар Китеишвили (Саба Лобжанидзе, 7'), Ника Квеквескири, Валериан Гвилия, Георгий Квилитая (Ника Качарава, 71') Предупреждения: Георгий Квилитая (51'), Муртаз Даушвили (66'), Эгзиян Алиоски (86') Удаление: Столе Димитриевски (68')

В другом матче группы 2 Лиги С сборная Эстонии на своем поле сыграла вничью с командой Армении — 1:1.

Счет в матче на 8-й минуте открыли армяне — отличился Камо Оганесян. Спустя пять минут Рауно Саппинен сравнял счет.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Эстония — Армения 1:1 Голы: 0:1 Камо Оганесян (8'), 1:1 Рауно Саппинен (14') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Мяртен Кууск, Артур Пикк, Никита Баранов, Тайо Тенисте (Michael Lilander, 46'), Маттиас Кяйт, Владислав Крейда, Власий Синявский (Pavel Marin, 66'), Франк Лиивак (Мартин Миллер, 85'), Константин Васильев (Георгий Тунёв, 72'), Рауно Саппинен (Mark Lepik, 66') Армения: Давид Юрченко, Андре Калисир, Тарон Восканян, Камо Оганесян, Арман Оганесян (Сероб Давидович Григорян, 46'), Артак Григорян (Solomon Udo, 42'), Wbeymar Angulo, Эдгар Бабаян (Геворг Казарян, 57'), Тигран Барсегян (Ваган Бичахчян, 83'), Генрих Мхитарян, Александр Карапетян (Гегам Кадимян, 83') Предупреждения: Владислав Крейда (69'), Георгий Тунёв (78'), Франк Лиивак (84'), Wbeymar Angulo (85')

Лига С, группа 2: 1. Грузия — 6 очков, 2. Северная Македония — 6, 3. Армения — 5, 4. Эстония — 2.

Календарь и таблица Лиги наций

В матче группы 3 Лиги С сборная Греции на своем поле сыграла вничью с командой Косово — 0:0.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Греция — Косово 0:0 Греция: Одиссеас Влаходимос, Giorgos Tzavellas, Пантелис Хацидиакос (Константинос-Вассилиос Ламбропулос, 85'), Эфстратиос Сварнас, Димитрис Яннулис, Зека (Андреас Бухалакис, 62'), Анастасиос Бакасетас (Костас Фортунис, 73'), Димитрис Лимниос (Димитриос Пелькас, 73'), Петрос Манталос (Таксиархис Фунтас, 63'), Димитриос Курбелис, Вангелис Павлидис Косово: Арьянет Мурич, Фидан Алити, Мергим Войвода, Леарт Пакярада, Ибрахим Дресевич, Флорент Хадергьонай, Флорьян Лосаж (Анель Раскай, 34'), Херолинд Шаля, Lirim Kastrati, Берсант Целина (Флорент Хасани, 63'), Беньямин Кололли (Эльбасан Рашани, 81') Предупреждения: Херолинд Шаля (18'), Димитриос Курбелис (41'), Флорент Хадергьонай (59'), Андреас Бухалакис (90'), Флорент Хасани (90')

В еще одном матче группы 3 Лиги С сборная Молдавии дома проиграла команде Словении — 0:4.

Счет уже на 8-й минуте открыл Санди Ловрич , после чего хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Харис Вучкич, реализовавший два пенальти, а между ними забивший с игры.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Молдавия — Словения 0:4 Голы: 0:1 Sandi Lovric (9'), 0:2 Харис Вучкич (пенальти) (37'), 0:3 Харис Вучкич (42'), 0:4 Харис Вучкич (пенальти) (55') Молдавия: Станислав Намашко, Олег Рябчук, Виктор Мудрак (Artur Craciun, 46'), Игорь Армаш, Петру Раку, Сергей Платика (Николае Милинчану, 59'), Артур Ионицэ (Dan Taras, 74'), Кэтэлин Карп (Михаил Каймаков, 46'), Евгений Кочук, Вадим Раца, Йон Николэеску (Danu Spataru, 79') Словения: Ян Облак, Нейц Скубич, Юре Балковец, Миха Блажич (Неманья Митрович, 74'), Миха Мевля, Яка Бийол (Деян Петрович, 83'), Ясмин Куртич, Дамьян Бохар (Райко Реп, 74'), Беньямин Вербич, Харис Вучкич (Ловро Бизяк, 77'), Sandi Lovric (Амедей Ветрих, 78') Предупреждения: Яка Бийол (26'), Йон Николэеску (40'), Сергей Платика (54')

Лига С, группа 3: 1. Словения — 10 очков, 2. Греция — 8, 3. Косово — 2, 4. Молдавия — 1. 0