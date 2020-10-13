Венгер признался, как дважды отказал «Реалу»

Бывший наставник «Арсенала»рассказал о том, как ему предлагали возглавить, но он отказался, причем дважды.

«Предложения, которые я отверг? Конечно, "Реал". Вряд ли вы знаете много людей, которые отказывали ему дважды. И при этом я остался в клубе, у которого не было ресурсов для победы в чемпионате. Но я сказал себе, что если я принял вызов тренировать "Арсеналом", я буду идти до конца.

Есть разные типы тренеров. Я дольше всех возглавлял "Монако" и дольше всех работал в "Арсенале", так что это часть моей личности», — цитирует Венгера BBC.

Напомним, что последним местом работы Венгера был «Арсенал». Он ушел в 2018 году. Там француз проработал 22 года. 0