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    Венгер признался, как дважды отказал «Реалу»

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    Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как ему предлагали возглавить «Реал», но он отказался, причем дважды.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Предложения, которые я отверг? Конечно, "Реал". Вряд ли вы знаете много людей, которые отказывали ему дважды. И при этом я остался в клубе, у которого не было ресурсов для победы в чемпионате. Но я сказал себе, что если я принял вызов тренировать "Арсеналом", я буду идти до конца.

    Есть разные типы тренеров. Я дольше всех возглавлял "Монако" и дольше всех работал в "Арсенале", так что это часть моей личности», — цитирует Венгера BBC.

    Напомним, что последним местом работы Венгера был «Арсенал». Он ушел в 2018 году. Там француз проработал 22 года. 0

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