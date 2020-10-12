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    Орлов: В матче с Турцией все еле ноги таскали. Игроки мало тренируются!

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    Журналист Геннадий Орлов высказался о физической форме игроков сборной России после матча Лиги наций с Турцией (1:1).

    Россия — Турция
    Россия — Турция

    «Без функциональной готовности и умения держать высокий темп все 90 минут серьезных результатов не добиться.

    Почему после перерыва уже не хватало сил на прессинг, который ребята демонстрировали в первом тайме?! Ответ прост. Нет сил.

    Все еле ноги таскали. О чем это говорит? Игроки мало тренируются! Это главная проблема российского футбола. Наши тренеры в этом не хотят признаться. Неудобно им...

    Но, ребята, второй тайм все показал. Мы же можем играть мощно, интересно. Однако после перерыва все сборники напоминали нам рыб, которых вытащили из воды и бросили на сушу. Очень тяжело дышали... Почти все!

    Кузяев сначала здорово врывался между линиями, обострял, имел моменты. А затем выдохся, не добегал. А Дзюба? А Караваев?» — заявил Орлов «Спорт-Экспрессу». 0

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