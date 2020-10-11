Дзюба о сборной Турции: Забить Германии три гола — дорогого стоит

Нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.

«У нас была теория. Мы проанализировали все, что произошло. Сделали работу над ошибка, смотрим в будущее, впереди — непростой соперник. Ждем матча, так как результат нас не устроил.

В любом случае, забить Германии три гола — это дорогого стоит. Вечером будет теория по Турции. Будем знать — что, где и как. Готовимся к Турции.

Они в очень хорошей форме. Стали сильнее с момента последней встречи. Ждем интересного матча и всех просим нас поддержать», — сказал Дзюба «Спорт-Экспрессу».

Турция сыграла вничью с Германией в товарищеском матче (3:3), трижды уступая в счете по ходу игры. 0