Фареры — Латвия: счет 1:1, обзор голов

В рамках 3-го тура Лиги наций сборнаядома сыграла вничью ссо счетом 1:1.

Счет открыл Янис Икауниек на 25-й минуте. Одмар Фэрё возобновил равновесие игре через три минуты.

Футбол. Лига наций УЕФА. D1 Фарерские острова — Латвия 1:1 Голы: 0:1 Янис Икаунекс (25'), 1:1 Odmar Faero (28') Фарерские острова: Тейтур Гестсон, Вильормур Давидсен, Сонни Наттестад, Гилли Ролантссон (Йоаннес Кальсё Даниэльсен, 82'), Одмар Феро, Халлур Ханссен, Йоаннес Бьярталид (Патрик Йоханнесен, 82'), Брандур Хендрикссон (Гуннар Ватнхамар, 11'), Сольви Ватнхамар (Рогви Балдвинссон, 65'), Клеминт Ольсен, Андреас Лава Ольсен (Joan Simun Edmundsson, 65') Латвия: Павел Штейнбор, Марцис Ошс, Элвис Стуглис, Ритварс Ругинс, Робертс Савалниекс, Кристерс Тоберс (Криш Карклиньш, 68'), Янис Икаунекс, Андрей Цыганик, Алвис Яунземс (Мартиньш Кигурс, 67'), Артур Зюзин, Роберт Ульдрикис (Raimonds Krollis, 82') Предупреждения: (19'), (31'), (58'), (88')

Фареры продолжают лидировать в своей группе, набрав 7 очков. Латвия идет второй после трех ничьих подряд.

В параллельном матч Лихтенштейн дома проиграл Гибралтару 0:1. Единственный гол в дебюте встречи забил Тиджей Де Барр.

Футбол. Лига наций УЕФА. D2 Лихтенштейн — Гибралтар 0:1 Гол: 0:1 Андре Тжей де Барр (10') Лихтенштейн: Бенджамин Бюхель, Макс Гопель, Андреас Малин, Сандро Вольфингер (Сейхан Йилдыз, 46'), Йенс Хофер, Арон Зеле (Ноах Фроммельт, 46'), Мартин Бюхель, Фабио Вольфингер (Даниэль Брандле, 59'), Николас Хаслер, Саймон Кёне (Юстин Оспельт, 86'), Деннис Саланович Гибралтар: Кайл Голдвин, Джек Сержант, Джейс Оливеро, Аймен Муэли, Грэм Торилья, Скотт Уайзмен, Ли Кашаро (Итан Джолли, 75'), Андре Тжей де Барр (Рис Стач, 72'), Лу Джон Эннсли, Мохамед Бадр Хассан (Ален Понс, 87'), Лиам Уолкер Предупреждения: (21'), (23'), (26'), (45'), (64'), (66'), (71'), (72'), (80'), (84'), (90')

Гибралтар единолично возглавил свою группу, опередив Лихтенштейн на 3 пункта. У команды две победы подряд. 0