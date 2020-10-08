«Шахтер» сообщил о 18 случаях коронавируса в клубе

18 представителей донецкогосдали положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Девять из заразившихся — футболисты, остальные девять — сотрудники клуба. У большинства болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

«Дорогие друзья, по результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди девяти игроков и девяти сотрудников команды "Шахтера".

Все инфицированные уходят на десятидневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!», — написал Палкин на своей странице в Facebook

Ранее стало известно, что из-за положительных тестов на COVID-19 у вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко «Шахтера» в полном составе ушел на самоизоляцию.

Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций, сообщается на сайте клуба. Остальные футболисты, сдавшие отрицательные тесты на коронавирус, 9 октября вернутся к тренировкам. 0