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    • Источник: НХЛ намерена начать следующий сезон 1 января
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    У двух игроков сборной России сомнительные результаты тестов на COVID-19

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    Пресс-служба сборной России сообщила о подозрении на коронавирус у двух футболистов национальной команды.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов.

    Отмечается, что в настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время. Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.

    Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

    Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва). 0

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