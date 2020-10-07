У двух игроков сборной России сомнительные результаты тестов на COVID-19

Пресс-служба сборной сообщила о подозрении на коронавирус у двух футболистов национальной команды.

По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов.

Отмечается, что в настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время. Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва). 0