Италия — Молдавия: счет 6:0, обзор голов

Роберто Манчини
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В составе «лазурной команды» голами отметились Доменико Берарди, Стефан Эль-Шаарави, Франческо Капуто и Брайан Кристанте. Также еще один гол был записан на игрока гостей на Вячеслава Посмака, который оформил автогол.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Италия — Молдавия 6:0
Голы: 1:0 Бриан Кристанте (18'), 2:0 Франческо Капуто (23'), 3:0 Стефан Эль-Шаарави (30'), 4:0 Вячеслав Посмак (автогол) (37'), 5:0 Стефан Эль-Шаарави (45'), 6:0 Доменико Берарди (72') Италия: Сальваторе Сиригу (Алессио Краньо, 67'), Кристиано Бираги (Эмерсон, 66'), Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари, Джанлука Манчини, Бриан Кристанте, Джакомо Бонавентура (Стефано Сенси, 68'), Мануэль Локателли, Доменико Берарди (Мойзе Кин, 75'), Франческо Капуто (Кевин Ласанья, 75'), Стефан Эль-Шаарави (Винченцо Грифо, 67') Молдавия: Алексей Кошелев (Станислав Намашко, 46'), Игорь Армаш, Вячеслав Посмак, Денис Марандичи (Олег Рябчук, 46'), Artur Craciun (Виктор Мудрак, 46'), Сергей Платика, Артур Ионицэ, Кэтэлин Карп (Александр Епуряну, 29'), Вадим Раца, Александр Суворов (Евгений Кочук, 46'), Йон Николэеску (Николае Милинчану, 79') Предупреждения: Кэтэлин Карп (3'), Вадим Раца (77')
Италия 16 матчей подряд. 11-го октября команда Роберто Манчини сыграет с Польшей в рамках Лиги наций. 0