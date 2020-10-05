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    Теллес стал игроком «Манчестер Юнайтед»

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    Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе левого защитника «Порту» Алекса Теллеса.

    Алекс Теллес
    Алекс Теллес

    По данным СМИ, сумма трансфера составила 15 млн евро без учета бонусов. «МЮ» заключил с 27-летним бразильцем контракт сроком на четыре сезона.

    «Присоединиться к такому престижному клубу, как "Манчестер Юнайтед", — это огромная честь.

    Мне пришлось много работать на протяжении карьеры, и теперь я перешел в этот клуб.

    Я обещаю от всего сердца, что отдам все силы, чтобы добиться здесь успеха», — сказал Теллес в интервью клубной пресс-службе.

    За пять сезонов в «Порту» Теллес забил 26 голов и отдал более 50 результативных передач.

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