Мане вслед за Алькантарой заболел коронавирусом

Нападающий «Ливерпуля»заболел коронавирусом, сообщает клубная пресс-служба.

В настоящее время форвард находится в самоизоляции, соблюдая необходимые рекомендации.

У Мане есть незначительные симптомы коронавируса, но в целом он чувствует себя нормально.

Ранее на этой неделе стало известно, что коронавирусом заболел другой футболист «Ливерпуля» — полузащитник Тьяго Алькантара.

Ближайший матч «Ливерпуля» запланирован на 4 октября — в гостях с «Астон Виллой» в рамках 4-го тура АПЛ.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.