Швейцария
Сербия
Швейцария
Турнирное положение: По итогам четырех сыгранных туров сборная Швейцарии разместилась на дне квартета, имея в своем активе лишь балл и даже от третьей строки отстает на три пункта.
«Нати» за всю дистанцию смогли расписать одну мировую и трижды уходили с поля поверженными, забили три гола, а пропустили в свои ворота десять мячей.
Швейцария — Сербия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В первых трех турах данной компании швейцарцы поочередно проиграли на выезде по 0:2 Сербии и Дании, а также на своем поле были разгромлены Испанией 1:4. И только в прошлом игровом дне они прервали эту серию, расписав дома мировую со счетом 2:2 с датчанами.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: К данной игре Швейцария подходит с 5-матевой безвыигрышной серией, в которой расписала две ничьи и и трижды терпела фиаско в основное время. А выиграть альпийский коллектив смог только два раза за предыдущие свои десять встреч во всех турнирах. И всего одна победа за это время была в официальном поединке.
Сербия
Турнирное положение: В турнирной таблице этого квартета национальная команда Сербии с четырьмя очками разместилась на третьей строке, уступая три пункта второй.
Сербы смогли отпраздновать одну викторию, два раза сыграли вничью и потерпели одно фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 2:5.
Последние матчи: На старте турнира «белые орлы» на своем поле расписали мировую 0:0 с Испанией и проиграли в гостях Дании со счетом 0:2. В прошлом месяце они обыграли в родных стенах предстоящего соперника 2:0 и потерпели крупное выездное фиаско от испанцев со счетом 0:3.
Не сыграют: Страхинья Эракович и Страхинья Павлович будут отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: У сборной Сербии всего лишь одна виктория за семь предыдущих своих встреч с учетом всех турниров. Также еще за этот промежуток матчей она расписала три мировые и столько же игр завершила мировыми исходами. И аж в пяти случаях данного отрезка коллектив не смог распечатать ворота соперников.
Статистика для ставок
- Между собой эти сборные провели три игры, две из которых выиграла Швейцария и раз сильнее оказалась Сербия
- В двух из трех этих встреч играла ставка обе забьют и был тотал больше 2,5
- В данном турнире сербы на своем поле обыграли швейцарцев со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Швейцарии — 1.82, победа Сербии — 4.65, ничья — 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.78 соответственно.
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.16Греция — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Так как оба этих коллектива имеют определенные проблемы с реализацией, то от их очного противостояния не стоит ждать изобилия забитых мячей.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.78.
Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что сербы смогут устоять в этом поединке, ведь непроигрыш оставит их еще в турнирной борьбе.
Ставка: Х2 за 2.05.