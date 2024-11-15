15 ноября в Цюрихе пройдет поединок 5-го тура Лиги наций дивизиона А, в котором сборная Швейцарии сыграет против команды Сербии. Начало — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Сербия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: По итогам четырех сыгранных туров сборная Швейцарии разместилась на дне квартета, имея в своем активе лишь балл и даже от третьей строки отстает на три пункта.

«Нати» за всю дистанцию смогли расписать одну мировую и трижды уходили с поля поверженными, забили три гола, а пропустили в свои ворота десять мячей.

Последние матчи: В первых трех турах данной компании швейцарцы поочередно проиграли на выезде по 0:2 Сербии и Дании, а также на своем поле были разгромлены Испанией 1:4. И только в прошлом игровом дне они прервали эту серию, расписав дома мировую со счетом 2:2 с датчанами.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К данной игре Швейцария подходит с 5-матевой безвыигрышной серией, в которой расписала две ничьи и и трижды терпела фиаско в основное время. А выиграть альпийский коллектив смог только два раза за предыдущие свои десять встреч во всех турнирах. И всего одна победа за это время была в официальном поединке.

Сербия

Турнирное положение: В турнирной таблице этого квартета национальная команда Сербии с четырьмя очками разместилась на третьей строке, уступая три пункта второй.

Сербы смогли отпраздновать одну викторию, два раза сыграли вничью и потерпели одно фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 2:5.

Последние матчи: На старте турнира «белые орлы» на своем поле расписали мировую 0:0 с Испанией и проиграли в гостях Дании со счетом 0:2. В прошлом месяце они обыграли в родных стенах предстоящего соперника 2:0 и потерпели крупное выездное фиаско от испанцев со счетом 0:3.

Не сыграют: Страхинья Эракович и Страхинья Павлович будут отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: У сборной Сербии всего лишь одна виктория за семь предыдущих своих встреч с учетом всех турниров. Также еще за этот промежуток матчей она расписала три мировые и столько же игр завершила мировыми исходами. И аж в пяти случаях данного отрезка коллектив не смог распечатать ворота соперников.

Статистика для ставок

Между собой эти сборные провели три игры, две из которых выиграла Швейцария и раз сильнее оказалась Сербия

В двух из трех этих встреч играла ставка обе забьют и был тотал больше 2,5

В данном турнире сербы на своем поле обыграли швейцарцев со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Швейцарии — 1.82, победа Сербии — 4.65, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Так как оба этих коллектива имеют определенные проблемы с реализацией, то от их очного противостояния не стоит ждать изобилия забитых мячей.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.78.

Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что сербы смогут устоять в этом поединке, ведь непроигрыш оставит их еще в турнирной борьбе.

Ставка: Х2 за 2.05.