В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Татнефть Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 23 играх казанцы набрали 31 балл, закрепившись в первой тройке таблицы Востока. Дистанция между 4-ым «Салаватом Юлаевым» обусловлена дополнительными показателями.

Последние матчи: В двух ноябрьских матчах из пяти команда Анвара Гатиятулина проиграла «Локомотиву» — 2:3 Б. Но помимо провалов в матчах с лидером Запада «Ак Барс» успел победить «Барыс» — 2:1 Б, «Нефтехимик» — 4:1 и «Куньлунь» — 5:0.

Не сыграют: Егор Бабенко, Николас Петан.

Состояние команды: В условиях перестройки «Ак Барс» чувствует себя достаточно комфортно: казанцы не отстают от лидеров и демонстрируют неплохие результаты.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее моментами команде Анвара Гатиятулина не хватает последовательности: если после ряда побед «Ак Барс» встречается с топ-соперником, то нередко такая игра заканчивается провалом.

В целом «Ак Барс» привыкает к роли второстепенного кубкового претендента, которому для выхода на должный уровень боеспособности предстоит проделать немалый объем работы.

СКА

Турнирное положение: На счету питерских армейцев 34 очка по итогам 27 матчей. В таблице Западной конференции СКА занимает 3-е место, опережая конкурентов снизу на 3+ балла.

Последние матчи: В пяти предыдущих матчах из шести СКА проиграл «Локомотиву» — 2:3, «Салавату Юлаеву» — 2:4, «Куньлуню» — 1:2 ОТ, «Сочи» — 2:5 и «Авангарду» — 1:2. Накануне команда Романа Ротенберга прервала серию, взяв верх над «Сибирью» — 1:0 Б.

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: Регулярный сезон для СКА складывается неоднозначно: санкт-петербуржцы обладают мощнейшим ресурсом, который пока не позволяет доминировать в лиге.

В индивидуальном исполнительском мастерстве коллектив Романа Ротенберга едва ли может кому-то уступить, но с командной точки зрения СКА далек от совершенства.

Недавний цикл неудач лишний раз убеждает в том, что на площадку выходят не фамилии, а мотивированные спортсмены. А с мотивацией и отношением к делу у СКА все плохо на текущий момент.

Статистика для ставок

Ни в одном домашнем матче из пяти последних «Ак Барс» не проигрывал в основное время

Всего в одном матче в Казани в нынешнем сезоне «Ак Барс» попустил больше 2 голов

В четырех последних гостевых встречах СКА ни разу не забивал больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.98, ничья — в 4.10, а победа СКА — в 2.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Несмотря на недавние промахи в играх с «Локомотивом», «Ак Барс» остается боеспособной командой, которая на фоне проблем СКА будет смотреться более предпочтительно в контексте шансов на победу в Казани.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 2.05.

Прогноз: Результативность СКА в последних гостевых матчах рухнула до критических по его меркам показателей. Ввиду сравнительно уверенной игры «барсов» на домашней площадке эта тенденция может быть продолжена.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 за 2.04.