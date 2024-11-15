Ак Барс
СКА
«Ак Барс»
Турнирное положение: В 23 играх казанцы набрали 31 балл, закрепившись в первой тройке таблицы Востока. Дистанция между 4-ым «Салаватом Юлаевым» обусловлена дополнительными показателями.
Последние матчи: В двух ноябрьских матчах из пяти команда Анвара Гатиятулина проиграла «Локомотиву» — 2:3 Б. Но помимо провалов в матчах с лидером Запада «Ак Барс» успел победить «Барыс» — 2:1 Б, «Нефтехимик» — 4:1 и «Куньлунь» — 5:0.
Ак Барс — СКА: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Егор Бабенко, Николас Петан.
Состояние команды: В условиях перестройки «Ак Барс» чувствует себя достаточно комфортно: казанцы не отстают от лидеров и демонстрируют неплохие результаты.
Тем не менее моментами команде Анвара Гатиятулина не хватает последовательности: если после ряда побед «Ак Барс» встречается с топ-соперником, то нередко такая игра заканчивается провалом.
В целом «Ак Барс» привыкает к роли второстепенного кубкового претендента, которому для выхода на должный уровень боеспособности предстоит проделать немалый объем работы.
СКА
Турнирное положение: На счету питерских армейцев 34 очка по итогам 27 матчей. В таблице Западной конференции СКА занимает 3-е место, опережая конкурентов снизу на 3+ балла.
Последние матчи: В пяти предыдущих матчах из шести СКА проиграл «Локомотиву» — 2:3, «Салавату Юлаеву» — 2:4, «Куньлуню» — 1:2 ОТ, «Сочи» — 2:5 и «Авангарду» — 1:2. Накануне команда Романа Ротенберга прервала серию, взяв верх над «Сибирью» — 1:0 Б.
Не сыграют: Артем Земченок.
Состояние команды: Регулярный сезон для СКА складывается неоднозначно: санкт-петербуржцы обладают мощнейшим ресурсом, который пока не позволяет доминировать в лиге.
В индивидуальном исполнительском мастерстве коллектив Романа Ротенберга едва ли может кому-то уступить, но с командной точки зрения СКА далек от совершенства.
Недавний цикл неудач лишний раз убеждает в том, что на площадку выходят не фамилии, а мотивированные спортсмены. А с мотивацией и отношением к делу у СКА все плохо на текущий момент.
Статистика для ставок
- Ни в одном домашнем матче из пяти последних «Ак Барс» не проигрывал в основное время
- Всего в одном матче в Казани в нынешнем сезоне «Ак Барс» попустил больше 2 голов
- В четырех последних гостевых встречах СКА ни разу не забивал больше 2 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.98, ничья — в 4.10, а победа СКА — в 2.12.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
- 2.53Сочи — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.92Витязь — Динамо Минск: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.82Салават Юлаев — Барыс: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Несмотря на недавние промахи в играх с «Локомотивом», «Ак Барс» остается боеспособной командой, которая на фоне проблем СКА будет смотреться более предпочтительно в контексте шансов на победу в Казани.
Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 2.05.
Прогноз: Результативность СКА в последних гостевых матчах рухнула до критических по его меркам показателей. Ввиду сравнительно уверенной игры «барсов» на домашней площадке эта тенденция может быть продолжена.
Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 за 2.04.