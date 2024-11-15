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    Испания победит Данию, Португалия разберется с Польшей

    Экспресс дня 15 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Дания — Испания

    Лига наций

    Датчане находятся на 2-м месте в квартете. Сборная одержала две победы. Также у Дании по одной ничье и поражению.

    В сентябре у Дании были две победы кряду. Сборная одолела Сербию и Швейцарию. В прошлом месяце датчане уступили Испании, а также разошлись миром со Швейцарией.

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    • Испанцы уверенно лидируют в квартете. Команда набрала 10 очков. «Фурия Роха» выиграла три матча из четырех. При этом Испания ни разу не уступила.

    Последнюю встречу команды провели 12 октября. Тогда Испания на своем поле одолела Данию со счетом 1:0. Единственный гол забил Мартин Зубименди.

    Ставка: Победа Испании за 1.88.

    Шотландия — Хорватия

    Лига наций

    Шотландцы замыкают таблицу квартета. В активе сборной одно набранное очко. В нынешнем розыгрыше Лиги наций шотландцы еще ни разу не побеждали.

    В сентябре Шотландия разочаровала фанатов. Команда проиграла Польше и Португалии. Однако 15 октября шотландцы прервали серию неудач. Сборная разошлась миром с командой Криштиану Роналду (0:0).

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    Хорваты находятся на 2-й позиции в таблице. У сборной 7 набранных очков. Хорватия в группе одержала две победы. Ранее удалось одолеть Польшу и Шотландию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    12 октября хорваты уже обыгрывали Шотландию в Лиге наций. «Шашечные» взяли верх над соперником со счетом 2:1. У хорватов отличились Игор Матанович и Андрей Крамарич.

    Ставка: Обе не забьют за 1.85.

    Португалия — Польша

    Лига наций

    Португалия уверенно лидирует в таблице Лиги наций. У команды 10 набранных очков по итогам четырех матчей. Португальцы в группе еще ни разу не проигрывали.

    В 2024 году Португалия последний раз уступала еще на Евро-2024. Это произошло в матче группового этапа. Тогда португальцы потерпели поражение от Грузии со счетом 0:2.

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    • Польша находится в таблице на 3-й строчке. Поляки одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды уступили. Разница мячей составляет 7-9.

    Букмекеры не верят в успех гостей. Криштиану и К должны добиться победы. Сенсация вряд ли произойдет.

    Ставка: Победа Португалии с форой (-1.5) за 1.75.

    Общий коэффициент: 6.08.

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    Экспресс дня 15 ноября: прогноз, ставка (6.08), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Экспресс. Испания победит Данию, Португалия разберется с Польшей
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