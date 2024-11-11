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    Яркий нокаут Пратеса в бою с Мэгни, удачный дебют Де Риддера. Обзор карда UFC Vegas 100

    Пратес снес Мэгни и забронировал место в топ-15 полусредневесов, Де Риддер ворвался в UFC с уверенной победой

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    Карлос Пратес
    В ночь с 9 на 10 ноября состоялся турнир UFC Vegas 100. В главном событии вечера в полусреднем весе встретились Нил Мэгни и Карлос Пратес

    Результаты боев предварительного карда

    1. Тришон Гор в среднем весе встретится с Антонио Троколи

    2. Кортавиус Ромиус в легчайшей категории подерется с Гастоном Боланосом

    3. Мелисса Муллинс в женском легчайшем дивизионе подерется с Клаудией Сигулой

    4. Коди Стэманн в легчайшем весе проведет бой против Дэмона Блэкшира

    5. Чарли Радтке в полусреднем дивизионе встретится с Мэтью Семелбергером

    6. Мансур Малик в среднем весе сразится с Душко Тодоровичем

    Лучшие моменты турнира UFC Вегас 100

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в среднем весе с участием Мансура Алика, новичка лиги, и Душко Тодоровича, выступающего в промоушене с 2020 года. Однако более внушительный опыт серба не помог ему в этом противостоянии.

    Душко сходу отдал инициативу своему сопернику, который работал первым номером. Довольно быстро американец загнал соперника в угол, начав его расстреливать. К середине первого отрезка исход встречи был предрешен.

    Мансур нанес 2 жестких хука, отправив соперника в нокаут. Более яркого дебюта и представить нельзя. Алик сохранил статус непобежденного и теперь у него 7 побед в карьере в смешанных единоборствах.

    Причем все свои поединки в ММА американец выиграл досрочно. Шесть предыдущих соперников нокаутировал, что говорит о внушительной ударной мощи. Сейчас средний вес итак переполнен восходящими звездами, и возможно, UFC заполучил еще одного интересного проспекта.

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    • Очередной бой турнира прошел в женском минимальном весе. В клетку вышли Луана Пинейро и Джиллиан Робертсон, занимавшие в преддверии очного противостояния 13-ю и 14-ю позиции в рейтинге.

    Этот поединок получился не очень ярким и богатым на события. Как и предполагалось, Робертсон, котирующаяся в статусе серьезного фаворита, просто залеживала на земле свою соперницу на протяжении всех трех раундов.

    Борьба канадской спортсменки сыграла ключевую роль в поединке. Скучно и прагматично, но эффективно. Пассивного контроля хватило Джиллиан для того, чтобы одержать победу единогласным решением судей.

    Пинейро потерпела свое третье поражение кряду. Возможно, после очередного неудачного поединка бразильянка и вовсе покинет топ-15 женского минимального дивизиона. А вот Робертсон на всех парах стучится в первую десятку рейтинга.

    Джиллиан Робертсон
    globallookpress.com

    В легчайшем весе состоялась битва Кортавиуса Ромиуса и Гастона Боланоса. Бойцы изначально должны были драться в прелимах, но в итоге произошли изменения и парни в рамках легчайшего веса разделили клетку в основном карде.

    Поединок получился довольно конкурентным. Бойцы поочередно перехватывали инициативу друг у друга, не стесняясь идти в откровенные размены. В этой активной перестрелке Боланос смотрелся поувереннее.

    Он нанес чуть больше точных ударов и его попадания были более плотными. Судьи единогласно отдали Гастону Боланосу победу, сумевшего реабилитироваться после досрочного поражения в предыдущей встрече от Курта Магки.

    Для Ромиуса дебют получился неудачным. И возможно, новичку промоушена стоит задуматься о смене весовой и переходе в наилегчайший дивизион с его ростом в 163 сантиметра.

    Де Риддер и Пратес порадовали фанатов яркими финишами

    Ренье Де Риддер (справа)
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоялся поединок с участием Джеральда Миршерта и дебютанта UFC Ренье Де Риддера, в недавнем прошлом чемпиона ONE в этой же категории.

    Звездный новичок сходу бросился вперед на своего соперника. Де Риддер прижал Мершарта к сетке, однако стянуть его на канвас задача не из легких. Весь стартовый отрезок американец оборонялся от натиска экс-чемпиона ONE.

    А вот после перерыва Джеральд и вовсе перехватил инициативу. Его борьба была более эффективной, да и удары в стойке оказались для Де Риддера неприятными. Ключевым в этом противостоянии стал третий отрезок.

    Здесь преимущество Ренье в выносливости сказало свое слово. Голландец оформил очередной тейкдаун и некоторое время поработал первым номером в партере. Измотав своего соперника физически, Де Риддер вышел на ручной треугольник.

    Мершальт не сумел выбраться из трудного положения и был вынужден постучать. Таким образом, Де Риддер одержал досрочную победу в дебютном поединке, после после чего бросил вызов Хамзату Чимаеву.

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    • В главном событии вечера в полусреднем весе состоялся бой Нила Мэгни, 15-го номера рейтинга, и восходящей звезды дивизиона Карлоса Пратеса. И в этом противостоянии все решилось очень быстро.

    Более лучшие физические кондиции и внушительная ударная мощь Пратеса подарили публике очередной быстрый нокаут. В одном из разменов бразилец донес до головы соперника левый хук, после которого Нил без чувств рухнул на настил.

    Примечательно, что удар Карлоса был не настолько плотным, а прошел вскользь по касательной. Но даже этого хватило, чтобы одержать яркую и досрочную победу. Таким образом, бразилец должен потеснить Нила с 15-й строчки в рейтинге.

    Пока что в промоушене Пратес идет без единого поражения. Всех предыдущих четверых соперников он удосрочил в доминирующей манере. И ни один из них не сумел продержаться в клетке даже до начала третьего раунда.

    Такой боец — настоящая находка для дивизиона. Особенно с учетом того, что в полусреднем весе настала эра скучных чемпионов. Вероятно, в UFC даже предоставят шанс приблизиться Карлосу к топ-5, дав ему поединок против Колби Ковингтона или Гилберта Бернса.

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