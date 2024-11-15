Бельгия проиграла Италии, Франция потеряла очки с Израилем в Лиге наций

В пятом туре группового этапа Лиги наций А завершились два матча в группе 2.

Бельгия на своем поле потерпела поражение от Италии со счетом 0:1.

Единственный мяч на 11-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. Голевую передачу ему отдал Джованни ди Лоренцо.

Календарь и таблица Лиги наций

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Бельгия — Италия 0:1 Гол: 0:1 Сандро Тонали (11') Предупреждения: Тимоти Кастань (28'), Алессандро Бастони (45 + 2'), Амаду Онана (67'), Амин Аль-Дахиль (77'), Мойзе Кин (90 + 1')

Прогнозы и ставки на футбол

Франция не смогла обыграть Израиль — 0:0.

Команда Дидье Дешама полностью владела инициативой на поле, но забить хотя бы один гол не смогла.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Франция — Израиль 0:0 Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (35'), Сагив Ехезкель (49'), Идан Начмиас (70')

В шестом туре Италия примет Францию, а Израиль сыграет с Бельгией.