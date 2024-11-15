Бельгия проиграла Италии, Франция потеряла очки с Израилем в Лиге наций

Сандро Тонали Фото: globallookpress.com
Бельгия на своем поле потерпела поражение от Италии со счетом 0:1.
Единственный мяч на 11-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. Голевую передачу ему отдал Джованни ди Лоренцо.
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Футбол. Лига наций УЕФА. A2
Бельгия — Италия 0:1
Гол: 0:1 Сандро Тонали (11') Предупреждения: Тимоти Кастань (28'), Алессандро Бастони (45 + 2'), Амаду Онана (67'), Амин Аль-Дахиль (77'), Мойзе Кин (90 + 1')
Франция не смогла обыграть Израиль — 0:0.
Команда Дидье Дешама полностью владела инициативой на поле, но забить хотя бы один гол не смогла.
Футбол. Лига наций УЕФА. A2
Франция — Израиль 0:0
Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (35'), Сагив Ехезкель (49'), Идан Начмиас (70')
В шестом туре Италия примет Францию, а Израиль сыграет с Бельгией.