Англия разгромила Грецию, Ирландия обыграла Финляндию в Лиге наций

В пятом туре Лиги наций В в группе 2 также завершились две встречи.

Греция на своем поле потерпела разгромное поражение от Англии — 0:3.

На 7-й минуте Олли Уоткинс открыл счет в матче с передачи Ноди Мадуэке.

На 78-й минуте англичане увеличили преимущество после автогола вратаря Одиссеаса Влаходимоса.

Точку в матче на 83-й минуте поставил Кертис Джонс.

Футбол. Лига наций УЕФА. B2 Греция — Англия 0:3 Голы: 0:1 Олли Уоткинс (7'), 0:2 Одиссеас Влаходимос (автогол) (78'), 0:3 Кёртис Джонс (83') Греция: Одиссеас Влаходимос, Лазарос Рота, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас (Димитриос Пелькас, 57'), Константинос Кульеракис, Манолис Сиопис (Петрос Манталос, 82'), Христос Зафейрис, Георгиос Масурас (Яннис Константелиас, 70'), Анастасиос Бакасетас (Фотис Иоаннидис, 57'), Христос Дзолис, Вангелис Павлидис (Димитрис Яннулис, 56') Англия: Джордан Пикфорд, Рико Льюис, Марк Гехи, Эзри Конса (Льюис Холл, 46'), Кайл Уолкер, Джуд Беллингхэм, Кёртис Джонс, Конор Галлахер (Морган Гиббз-Уайт, 79'), Олли Уоткинс (Гарри Кейн, 66'), Энтони Гордон (Морган Роджерс, 67'), Чуквунонсо Мадуэке (Джаррод Боуэн, 67') Предупреждения: Джуд Беллингхэм (11'), Конор Галлахер (11'), Георгиос Масурас (22'), Джордан Пикфорд (27'), Христос Зафейрис (62')

Календарь и таблица Лиги наций

Ирландия с минимальным счетом переиграла Финляндию — 1:0.

Единственный гол на счету Эвана Фергюсона, он забил на 45-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. B2 Ирландия — Финляндия 1:0 Гол: 1:0 Эван Фергюсон (45') Ирландия: Кивин Келлехер, Мэтт Доэрти (Dara O'Shea, 76'), Нэйтан Коллинз, Лиам Скэйлз, Фести Эбоселе (Джейсон Моламби, 76'), Джош Каллен, Джейсон Найт, Майкл Джонстон (Райан Мэннинг, 85'), Самуэл Смодикс (Том Кэннон, 85'), Эван Фергюсон (Финн Азаз, 76'), Callum O'Dowda Финляндия: Лукаш Градецки, Йере Уронен (Даниэль Хоканс, 64'), Матти Пельтола (Daniel O'Shaughnessy, 58'), Роберт Иванов, Артту Хосконен, Николай Алхо (Ильмари Нисканен, 84'), Каан Кайринен, Глен Камара, Робин Лод, Беньямин Кялльман (Теэму Пукки, 84'), Оливер Антман (Йоэль Похьянпало, 64') Предупреждения: Callum O'Dowda (4'), Джейсон Найт (12')

Греция и Англия обеспечили себе выход в плей-офф с 12 очками. Ирландия (6) — третья, а Финляндия последняя с нулем очков.