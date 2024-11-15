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    Шотландия — Хорватия. Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Хорватия
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    Сборная Шотландии
    15 ноября в 5-м туре Лиги наций по футболу сыграют Шотландия и Хорватия. Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Шотландия — Хорватия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 15 Ноября 2024 года

    Шотландия

  • Эдинбург
    •  Шотландия 22:45 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
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    Шотландия

    Турнирное положение: Шотландия замыкает таблицу квартета. У команды одно очко по итогам четырех матчей. Разница мячей составляет 4-7.

    Последние матчи: В сентябре Шотландия потерпела два поражения. Команда уступила Польше и Португалии.

    Шотландия — Хорватия: коэффициенты букмекеров

    В октябре Шотландия проиграла Хорватии. Но потом удалось набрать очки. Это случилось в матче с Португалией (0:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Предстоящий матч очень важен для Шотландии. Нужна только победа. Если это случится, команда повысит шансы на сохранение прописки в Лиге А.

    Букмекеры не верят в успех сборной Шотландии. Хорваты идут фаворитами. Но сенсация в этом противостоянии возможна.

    Между собой сборные последний раз встречались 12 октября. Тогда Хорватия одолела соперника со счетом 2:1.

    Хорватия

    Турнирное положение: Хорваты находятся на второй позиции в группе. У сборной 7 набранных очков. Хорваты одержали две победы и один раз сыграли вничью.

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    • Последние матчи: В сентябре Хорватия уступила Португалии, а также победила Польшу.

    Октябрь Хорватия начала с победы над Шотландией. Затем была ничья с поляками.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Хорватия еще может занять первое место в квартете. Сейчас отставание от лидирующей Португалии составляет три очка.

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    Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Шотландцы наверняка сосредоточатся на контратаках.

    Стоит отметить, что хорваты в текущем розыгрыше Лиги наций еще ни разу не побеждали в гостях.

    Статистика для ставок

    • Шотландия не выигрывает с 3 июня

    • Хорватия в текущей Лиги наций ни разу не побеждала в гостях

    • 12 октября Хорватия дома победила Шотландию со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа Шотландии — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.80.

    Прогноз: Шотландии нечего терять. Сборная рискует вылететь в Лигу В. Команда на своем поле постарается набрать очки.

    Ставка: Шотландия не проиграет за 1.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2 за 2.62

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    Шотландия — Хорватия: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Стоит ждать закрытый футбол?
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