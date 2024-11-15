15 ноября в 5-м туре Лиги наций по футболу сыграют Шотландия и Хорватия. Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Шотландия — Хорватия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландия замыкает таблицу квартета. У команды одно очко по итогам четырех матчей. Разница мячей составляет 4-7.

Последние матчи: В сентябре Шотландия потерпела два поражения. Команда уступила Польше и Португалии.

В октябре Шотландия проиграла Хорватии. Но потом удалось набрать очки. Это случилось в матче с Португалией (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Предстоящий матч очень важен для Шотландии. Нужна только победа. Если это случится, команда повысит шансы на сохранение прописки в Лиге А.

Букмекеры не верят в успех сборной Шотландии. Хорваты идут фаворитами. Но сенсация в этом противостоянии возможна.

Между собой сборные последний раз встречались 12 октября. Тогда Хорватия одолела соперника со счетом 2:1.

Хорватия

Турнирное положение: Хорваты находятся на второй позиции в группе. У сборной 7 набранных очков. Хорваты одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Последние матчи: В сентябре Хорватия уступила Португалии, а также победила Польшу.

Октябрь Хорватия начала с победы над Шотландией. Затем была ничья с поляками.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хорватия еще может занять первое место в квартете. Сейчас отставание от лидирующей Португалии составляет три очка.

Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Шотландцы наверняка сосредоточатся на контратаках.

Стоит отметить, что хорваты в текущем розыгрыше Лиги наций еще ни разу не побеждали в гостях.

Статистика для ставок

Шотландия не выигрывает с 3 июня

Хорватия в текущей Лиги наций ни разу не побеждала в гостях

12 октября Хорватия дома победила Шотландию со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа Шотландии — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.80.

Прогноз: Шотландии нечего терять. Сборная рискует вылететь в Лигу В. Команда на своем поле постарается набрать очки.

Ставка: Шотландия не проиграет за 1.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2 за 2.62