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    В очередной раз «Колорадо» дома сыграет результативно

    «Колорадо» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.17) и прогноз на хоккей, НХЛ, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Вашингтон»
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    Никита Прищепов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Ноября 2024 года

    Колорадо

  • НХЛ
    •  Колорадо 05:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • НХЛ
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    «Колорадо»

    Турнирное положение: На счету «Колорадо» 18 очков, набранных в 17 матчах. В таблице Западной конференции «лавины» занимают 8-е место, опережая на 1 балл сразу нескольких соперников.

    Последние матчи: После откровенно слабого начала чемпионата «Колорадо» прибавил, а затем вновь пережил цикл неудач, который завершился четырьмя поражениями в пяти матчах.

    Колорадо — Вашингтон: коэффициенты букмекеров

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    Однако после потери очков в игре с «Виннипегом» — 0:1 команда Джареда Беднара взвинтила темп и поочередно разобралась с «Каролиной» — 6:4, «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ и «Лос-Анджелесом» — 4:2.

    Не сыграют: Росс Колтон, Габриэль Ландескуг, Валерий Ничушкин.

    Состояние команды: Стартовый отрезок сезона «Колорадо» вряд ли может считать удачным, но на фоне провальных первых матчей «Эвеланш» неплохо прибавили.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Команду Джареда Беднара моментами по-прежнему преследуют неудачи, но выигрывает «Колорадо» сейчас чаще, нередко сопровождая свои победы высокой результативностью.

    Оборона «Эвеланш» остается одной из наиболее проблемных зон, однако впереди у «Колорадо» в общем понимании все в порядке. Особенно хороши «лавины» в домашних играх.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Столичная команда провела 15 матчей, в которых набрала 21 очко. В таблице Восточной конференции ей удалось закрепиться на 5-й строчке.

    Последние матчи: После достаточно убедительного отрезка «Вашингтон» вошел в фазу нестабильности, которая сопровождается единичными успехами, чередуемыми неудачами.

    За последние пять матчей команда Спенсера Карбери успела проиграть «Каролине» — 2:4, разделаться с «Нэшвиллом» — 3:2, уступить «Питтсбургу» — 2:4, разгромить «Сент-Луис» — 8:1 и потерять 1 балл во встрече с «Торонто» — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

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    • Состояние команды: Нынешний сезон «Вашингтон» начал практически безупречно, удивив тем самым многих. Набрав хороший темп на старте, «Кэпс» теперь стараются его удержать.

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    Даже на фоне успехов в дебюте регулярки стабильность на дистанции — это не про «Вашингтон». Без значимых обновлений в составе столичному клубу будет свойственно периодическое выгорание.

    Сейчас «Вашингтон» демонстрирует неплохие результаты, хотя нередко в топ-матчах текущей кампании команда Спенсера Карбери действовала неудачно.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» победил в четырех последних домашних матчах подряд

    • В пяти матчах из семи последних на территории «Колорадо» был пробит тотал больше 6.5

    • Два последних выезда в Денвер закончились поражением «Вашингтона»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 2.96.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 6.5 — за 1.76.

    Прогноз: В Денвере друг с другом схлестнутся команды, находящиеся в хорошей форме и довольно часто играющие результативно. На фоне их текущих показателей от очного матча логично ожидать высокую реализацию в обоих направлениях.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.17.

    Прогноз: Тем не менее на домашнем катке явным фаворитом будет «Колорадо», который в нынешнем сезоне довольно успешно разбирается с подобными соперниками.

    Ставка: «Колорадо» победит + ТБ 3.5 за 2.05.

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    «Колорадо» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на хоккей. В очередной раз «Колорадо» дома сыграет результативно
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