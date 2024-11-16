В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: На счету «Колорадо» 18 очков, набранных в 17 матчах. В таблице Западной конференции «лавины» занимают 8-е место, опережая на 1 балл сразу нескольких соперников.

Последние матчи: После откровенно слабого начала чемпионата «Колорадо» прибавил, а затем вновь пережил цикл неудач, который завершился четырьмя поражениями в пяти матчах.

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Однако после потери очков в игре с «Виннипегом» — 0:1 команда Джареда Беднара взвинтила темп и поочередно разобралась с «Каролиной» — 6:4, «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ и «Лос-Анджелесом» — 4:2.

Не сыграют: Росс Колтон, Габриэль Ландескуг, Валерий Ничушкин.

Состояние команды: Стартовый отрезок сезона «Колорадо» вряд ли может считать удачным, но на фоне провальных первых матчей «Эвеланш» неплохо прибавили.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Команду Джареда Беднара моментами по-прежнему преследуют неудачи, но выигрывает «Колорадо» сейчас чаще, нередко сопровождая свои победы высокой результативностью.

Оборона «Эвеланш» остается одной из наиболее проблемных зон, однако впереди у «Колорадо» в общем понимании все в порядке. Особенно хороши «лавины» в домашних играх.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Столичная команда провела 15 матчей, в которых набрала 21 очко. В таблице Восточной конференции ей удалось закрепиться на 5-й строчке.

Последние матчи: После достаточно убедительного отрезка «Вашингтон» вошел в фазу нестабильности, которая сопровождается единичными успехами, чередуемыми неудачами.

За последние пять матчей команда Спенсера Карбери успела проиграть «Каролине» — 2:4, разделаться с «Нэшвиллом» — 3:2, уступить «Питтсбургу» — 2:4, разгромить «Сент-Луис» — 8:1 и потерять 1 балл во встрече с «Торонто» — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

Состояние команды: Нынешний сезон «Вашингтон» начал практически безупречно, удивив тем самым многих. Набрав хороший темп на старте, «Кэпс» теперь стараются его удержать.

Даже на фоне успехов в дебюте регулярки стабильность на дистанции — это не про «Вашингтон». Без значимых обновлений в составе столичному клубу будет свойственно периодическое выгорание.

Сейчас «Вашингтон» демонстрирует неплохие результаты, хотя нередко в топ-матчах текущей кампании команда Спенсера Карбери действовала неудачно.

Статистика для ставок

«Колорадо» победил в четырех последних домашних матчах подряд

В пяти матчах из семи последних на территории «Колорадо» был пробит тотал больше 6.5

Два последних выезда в Денвер закончились поражением «Вашингтона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 2.96.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 6.5 — за 1.76.

Прогноз: В Денвере друг с другом схлестнутся команды, находящиеся в хорошей форме и довольно часто играющие результативно. На фоне их текущих показателей от очного матча логично ожидать высокую реализацию в обоих направлениях.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.17.

Прогноз: Тем не менее на домашнем катке явным фаворитом будет «Колорадо», который в нынешнем сезоне довольно успешно разбирается с подобными соперниками.

Ставка: «Колорадо» победит + ТБ 3.5 за 2.05.