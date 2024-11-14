НХЛ. «Вашингтон» уступил «Торонто», «Питтсбург» проиграл «Детройту», «Анахайм» — «Вегасу»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 ОТ

За «Детройт» российский форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. В текущем сезоне 32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в 14 встречах.

НХЛ «Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Берггрен — 1 (Тарасенко, Питри), 21:00 — 0:1. Кейн — 3 (бол., Ларкин, Раймонд), 25:15 — 0:2. Раст — 4 (Бантинг), 27:19 — 1:2. Бовилье — 5 (Петтерссон, Кросби), 32:23 — 2:2. Эдвинссон — 2 (Дебринкэт, Кейн), 61:30 — 2:3Вратари: Неделькович — ТэлботШтраф: 4 — 4Броски: 34 (10+12+11+1) — 31 (12+11+7+1)

«Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 ОТ

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:4 ОТ

Александр Овечкин отметился голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 19 (10+9) очков.

«Торонто» набрал 22 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 5-й строчке — 21 очко.

НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Рэддиш — 3 (Макмайкл, Дюбуа), 11:12 — 1:0. Макманн — 4 (Таварес, Хольмберг), 12:11 — 1:1. Строум — 5 (Протас, Рой), 18:33 — 2:1. Протас — 6 (Сандин, Овечкин), 37:48 — 3:1. Нюландер — 12 (Найз), 55:51 — 3:2. Марнер — 5 (бол., Райлли, Нюландер), 59:12 — 3:3. Таварес — 9 (Марнер), 64:13 — 3:4Вратари: Томпсон — УоллШтраф: 4 — 2Броски: 27 (11+6+7+3) — 35 (5+9+18+3)

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:4 ОТ

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Юта» — «Каролина» — 4:1

За «Юту» шайбы забросил российский защитник Михаил Сергачев.

«Юта» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Каролина» с 22 очками расположилась на 3-й строчке Востока.

НХЛ «Юта» — «Каролина» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Голы: Бьюгстад — 1, 17:55 — 1:0. Нечас — 9 (бол., Гостисбеер, Ахо), 30:04 — 1:1. Макбэйн — 4 (Кессельринг), 45:09 — 2:1. Сергачев — 3 (Гюнтер, Маччелли), 47:11 — 3:1. Бьюгстад — 2 (Кессельринг, Шмальц), 47:28 — 4:1Вратари: Веймелка — Кочетков (Мартин, 47:11, 59:01)Штраф: 25 — 2Броски: 21 (8+5+8) — 50 (15+17+18)

«Юта» — «Каролина» — 4:1

«Анахайм» — «Вегас» — 2:3

За «Голден Найтс» забил гол российский нападающий Павел Дорофеев. В текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 12 (9+3) очков в 16 матчах.

«Вегас» с 22 очками располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» с 12 очками занимает предпоследнее, 15-е место.