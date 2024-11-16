ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп Соколинский«У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов Томаш АмаралВетер перемен. Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака» Арне СлотЭффект Слота и еще пять причин, почему «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
  • 00:42
    • Бельгия проиграла Италии, Франция потеряла очки с Израилем в Лиге наций
  • 00:39
    • Англия разгромила Грецию, Ирландия обыграла Финляндию в Лиге наций
    Все новости спорта

    Майк Тайсон разгромно проиграет Джейку Полу?

    Пол — Тайсон. Ставка (к. 1.57) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Арлингтоне, 16 ноября 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Майк Тайсон Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Джейк Пол Прогнозы на Нейт Диас Прогнозы на Рой Джонс
    Прогноз и ставки на Пол — Тайсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейк Пол
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 17 ноября пройдет титульный поединок Хильберто Рамиреса и Криса Биллама-Смите в первом тяжелом весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Пол — Тайсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джейк Пол

    Турнирное положение: Джейк Пол — актер, блогер, бизнесмен, но еще и, как оказалось, довольно неплохой боец. Пару лет назад «Проблемный ребенок» получил лицензию профессионального боксера. И за последние 2 года он уже успел навести немало шуму, побив ряд звездных бойцов ММА.

    Последние бои: На ринге Джейк провел 11 поединков. На этом отрезке он одержал 10 побед при единственном поражении от Томми Фьюри. В феврале прошлого года Пол уступил ему раздельным решением судей, после чего 4 раза кряду выиграл.

    Состояние бойца: Послужной список у Пола, действительно, неплохой. Он нокаутировал Аскрена и Вудли, двух бывших бойцов UFC, а также одолел по очкам Андерсона Сильву и Нейта Диаса. Все дрались с Джейком после того, как завершили карьеру. Да и по габаритам они меньше Пола. И тем не менее, для обычного парня, у которого нет никаких регалий в боевых искусствах — это хорошее достижение.

    Майк Тайсон

    Турнирное положение: Майк Тайсон точно не нуждается в представлении. Он бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и настоящая легенда, кумир и эталон для миллионов.

  • Преемника Кроуфорда не остановить. Эннис играючи разбил Чухаджяна и сохранил пояс
  • Сенсации не случилось. Эннис во второй раз оказался сильнее Чухаджяна в титульном бою
  • 12/11/2024

    • Последние бои: Профессиональную карьеру Майк закончил в 2004 году. Последние его поединки получились неудачными для него. Было 3 поражения и только одна победа за 4 боя. После столь длительной паузы Тайсон в 2021-м вернулся ради выставочного поединка с другой легендой — Ройем Джонсом, и тогда их битва закончилась ничьей.

    Состояние бойца: Едва ли стоит ожидать от 58-летнего Майка какого-либо перфоманса. Не та скорость, не те физические кондиции, не та выносливость. Плюс, многочисленные проблемы со здоровьем.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Единственное, чего не отнять у легендарного боксера, так это его характер. Но одной мотивации одержать победу над 27-летним бойцом недостаточно.

    Статистика для ставок

    • У Майка Тайсона 3 поражения, ничья и победа за 5 последних боев

    • Пол выиграл 10 раз за 11 поединков в карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии фаворитом у букмекеров является Джейк Пол. На его победу можно поставить за 1.57. На победу Тайсона предлагают поставить за 3.30.

    Прогноз: В пиковые годы Майк Тайсон не оставил бы ни единого шанса Полу, нокаутировав его за 30 секунд. Но возраст не щадит никого. В 58 лет у Майка едва ли есть шансы простоять все 8 раундов в этом бою. Для Пола такой поединок — легкие деньги. Вопрос только в том, как американец победит. Возможно, это будет быстрый нокаут. Но не исключено, что Джейк захочет поиграть на публику и будет все 8 раундов гонять ветерана по рингу.

    Ставка: Победа Джейка Пола за 1.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Парагвай — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оттава — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Флорида — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тампа — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ямайка — США
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Юта — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Индонезия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Уганда — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пол — Тайсон: прогноз, ставка (1.57), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на бои. Майк Тайсон разгромно проиграет Джейку Полу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры