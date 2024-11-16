В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 17 ноября пройдет титульный поединок Хильберто Рамиреса и Криса Биллама-Смите в первом тяжелом весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Пол — Тайсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джейк Пол

Турнирное положение: Джейк Пол — актер, блогер, бизнесмен, но еще и, как оказалось, довольно неплохой боец. Пару лет назад «Проблемный ребенок» получил лицензию профессионального боксера. И за последние 2 года он уже успел навести немало шуму, побив ряд звездных бойцов ММА.

Последние бои: На ринге Джейк провел 11 поединков. На этом отрезке он одержал 10 побед при единственном поражении от Томми Фьюри. В феврале прошлого года Пол уступил ему раздельным решением судей, после чего 4 раза кряду выиграл.

Состояние бойца: Послужной список у Пола, действительно, неплохой. Он нокаутировал Аскрена и Вудли, двух бывших бойцов UFC, а также одолел по очкам Андерсона Сильву и Нейта Диаса. Все дрались с Джейком после того, как завершили карьеру. Да и по габаритам они меньше Пола. И тем не менее, для обычного парня, у которого нет никаких регалий в боевых искусствах — это хорошее достижение.

Майк Тайсон

Турнирное положение: Майк Тайсон точно не нуждается в представлении. Он бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и настоящая легенда, кумир и эталон для миллионов.

Последние бои: Профессиональную карьеру Майк закончил в 2004 году. Последние его поединки получились неудачными для него. Было 3 поражения и только одна победа за 4 боя. После столь длительной паузы Тайсон в 2021-м вернулся ради выставочного поединка с другой легендой — Ройем Джонсом, и тогда их битва закончилась ничьей.

Состояние бойца: Едва ли стоит ожидать от 58-летнего Майка какого-либо перфоманса. Не та скорость, не те физические кондиции, не та выносливость. Плюс, многочисленные проблемы со здоровьем.

Единственное, чего не отнять у легендарного боксера, так это его характер. Но одной мотивации одержать победу над 27-летним бойцом недостаточно.

Статистика для ставок

У Майка Тайсона 3 поражения, ничья и победа за 5 последних боев

Пол выиграл 10 раз за 11 поединков в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии фаворитом у букмекеров является Джейк Пол. На его победу можно поставить за 1.57. На победу Тайсона предлагают поставить за 3.30.

Прогноз: В пиковые годы Майк Тайсон не оставил бы ни единого шанса Полу, нокаутировав его за 30 секунд. Но возраст не щадит никого. В 58 лет у Майка едва ли есть шансы простоять все 8 раундов в этом бою. Для Пола такой поединок — легкие деньги. Вопрос только в том, как американец победит. Возможно, это будет быстрый нокаут. Но не исключено, что Джейк захочет поиграть на публику и будет все 8 раундов гонять ветерана по рингу.

Ставка: Победа Джейка Пола за 1.57.