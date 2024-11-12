Преемника Кроуфорда не остановить. Эннис играючи разбил Чухаджяна и сохранил пояс

10 ноября Джарон Эннис победил Карена Чухаджяна в реванше по очкам и сохранил титул чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF. Что ждет дальше непобежденного американца?

Взять реванша у Чухаджяна не вышло

Матч-реванш, о котором никто не просил, стал лишь напоминанием о том, почему никто всем болельщикам было все равно, на этот поединок.

По причинам, которые до сих пор остаются загадкой, IBF назначил Чухаджяна обязательным претендентом на титул Энниса в полусреднем весе, а это означало, что «Бутсу» пришлось бы встретиться с ним во второй раз или отказаться от своего пояса.

Промоутерская компания Matchroom USA, чувствуя, что бой Эннис — Чухаджян II может не привлечь потенциальных покупателей платный трансляций, усилил кард, выставив в нем чемпиона в весе до 52 кг Джесси Родригеса.

Родригес блистал на ринге и выиграл бой нокаутом, а Эннис дрался чересчур вальяжно и создавал впечатление, что он топчется на месте, не имея возможности проверить себя в бою с первоклассными соперниками.

Джарон Эннис против Карена Чухаджяна globallookpress.com

«Когда ты сражаешься с парнями из низшего дивизиона, иногда ты не можешь ярко выступить против них. Когда я буду сражаться с парнями из элитного дивизиона, я буду намного лучше. Мне нужны звездные соперники» — мрачно сказал Джарон после боя.

Чухаджян на этот раз вышел на бой держал нужную дистанцию и смотрелся прилично. Казалось, что «Бутс» был близок к досрочной победе в пятом раунде. Он нанес несколько плотных ударов и завершил серию, отправив украинца в нокдаун правым апперкотом.

К его чести, Чухаджян поднялся и дал отпор, и даже нанес несколько сильных попаданий, пока Эннис расслабился в погоне за досрочной победой.

Начиная с шестого раунда, Карен стал чаще клинчевать и сушить бой, за что рефери Харви Док сделал ему строгое предупреждение. В девятом раунде Карена превзошел Энниса по количеству ударов, но провокации и грязные приемы со стороны украинца продолжилась. В следующем отрезке Док наконец-то снял очко с наглого претендента.

Бой продлился все 12 раундов, а официальные результаты следующие: 119-107, 117-109 и 116-110 — уверенная победа Энниса единогласным решением судей.

Эннису открыт любой бой в полусреднем весе

Джарон Эннис globallookpress.com

Обладатель титула IBF в полусреднем весе Джарон Эннис остался в недоумении после скучного, рутинного боя в матче-реванше против Карена Чухаджяна:

«У него была хорошая выносливость. Но он не слишком много двигался. После того, как я отправил его в нокдаун, я почувствовал, что с тех пор он не сдавался.

Но это моя вина. Мне нужно было сделать шаг назад и начать наносить удары, использовать углы и немного больше слушать. Мой отец говорил все правильно, но я этого не делал.

Я чувствовал, что это было нормальное выступление. Но я мог бы сыграть намного лучше. Я мог бы больше прислушиваться к своей команде и перестать лениться, не сгибать колени и просто быть умнее.

"В следующем бою я буду лучше. Я чувствовал себя хорошо, но я становлюсь старше. Мы обсудим с командой, что будем делать"

Теперь Эннис может перевернуть эту страницу после матча-реванша с Чухаджяном и сосредоточиться на объединительных боях в полусреднем весе с чемпионами Марио Барриосом (WBC), Брайаном Норманом-младшим (WBO) и Эймантасом Станионисом (WBA) или перейти в категорию до 70 кг.

Промоутер Энниса и глава Matchroom Boxing Эдди Хирн намекнул, что следующим может стать бой против Верджила Ортиса 22 февраля в Саудовской Аравии. На такой поединок Джарон уже дал согласие:

"Я всегда хочу драться с лучшими. Я не хочу драться с парнями из низшей лиги. Когда ты дерешься с лучшими, ты становишься лучше. Всё, что они делают, — подливают масла в огонь для моего следующего выступления.

Это то, что мне нужно. Это то, чего я хочу. Следующий бой будет еще лучше. Я даже не беспокоюсь об этом" — заявил Эннис, намекнув на бой не только с Ортисом, но и с Теренсом Кроуфордом, за которым охотится уже несколько лет.

Болельщики и сам Джарон хотят боя с Кроуфордом

Top 10 Terence Crawford Knockouts | Top Rank'd

Самый громкий бой в полусреднем весе на сегодняшний день — это поединок Джарона Энниса и Теренса Кроуфорда. Но если бы они подрались в дивизионе до 70 кг хуже не стало бы.

Ведь на текущий момент это едва ли не самый конкурентный вес, где за место на Олимпе борются Тим Цзю, Себастьян Фундора, Бахрам Муртазалиев, Верджил Ортис, Исраил Мадримов, Эррол Спенс и Сергей Богачук.

Энниса ввиду статуса непобежденного и внушительной нокаутирующей мощи часто сравнивают с Кроуфордом, называя его преемником. Но кто же победил бы в этой битве?

Теренс бьет сильнее, но Эннис немного резче и активнее. Несомненно, Эннис — неверотяный талант, он не проиграл ни в одном из 33-х боев. Однако только в этом году он стал полноправным чемпионом IBF в полусреднем весе, а в прошлом году владел промежуточным поясом.

Другими словами, он все еще новичок на этом уровне. Он сильных, но не самых звездных соперников таких, как Сергей Липинец, Карен Чухаджян, Ромен Вилья и Давид Аванесян.

Но чтобы упоминать его в одном ряду с Кроуфордом, нужно верить в способность Энниса прогрессировать, которая пока не подкреплена какими-либо реальными фактами или доказательствами. Досадно, но это правда.

Именно по этой причине Кроуфорд не хочет драться с Эннисом, потому как ищет для себя более громкий вызов в лице "Канело". Джарону нужна яркая победа над статусным оппонентом. Только так он привлечет внимание Кроуфорда и получит самый желанный бой в карьере.