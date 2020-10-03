Календарь Лиги Европы 2020/2021 опубликован на LiveSport.Ru

Лига Европы
UEFA
В новом розыгрыше примет участие только один клуб из России — московский ЦСКА.
Увы, «Ростов» и «Динамо» бесславно закончили квалификацию. А вот «Краснодар,» напротив, сумел пройти греческий ПАОК, потому впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
ЦСКА попал в группу K. Соперниками армейцев стали «Вольфсберг», «Динамо» Загреб и «Фейеноорд».
Календарь и таблица Лиги Европы
Первый матч москвичи сыграют на выезде 22 октября против «Вольфсберга». Закончат 10 декабря матчем в Загребе против «Динамо».
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