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    Календарь Лиги Европы 2020/2021 опубликован на LiveSport.Ru

    Футбол Лига Европы Футбол России ЦСКА Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    УЕФА составил календарь Лиги Европы сезона 2020/2021. Полное расписание уже опубликовано на LiveSport.Ru.

    Лига Европы
    Лига Европы

    В новом розыгрыше примет участие только один клуб из России — московский ЦСКА.

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    • Увы, «Ростов» и «Динамо» бесславно закончили квалификацию. А вот «Краснодар,» напротив, сумел пройти греческий ПАОК, потому впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

    ЦСКА попал в группу K. Соперниками армейцев стали «Вольфсберг», «Динамо» Загреб и «Фейеноорд».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Первый матч москвичи сыграют на выезде 22 октября против «Вольфсберга». Закончат 10 декабря матчем в Загребе против «Динамо».

    Полный календарь Лиги Европы с подробным расписанием матчем как по датам, так и по группам, плюс турнирные таблицы уже доступны на LiveSport.Ru. 0

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