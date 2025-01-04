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    «Эдмонтон» легко расправится с «утками»?

    «Эдмонтон» — «Анахайм». Ставка (к. 1.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Анахайм»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 04 января. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Января 2025 года

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •  Эдмонтон 05:00 Анахайм

    Анахайм

  • НХЛ
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Состояние «Эдмонтона» вполне можно отнести к удовлетворительному, поскольку канадский клуб уверенно себя чувствует на пятом месте Запада.

    Последние матчи: В трех последних поединках «Эдмонтону» удалось выиграть всего лишь раз, и передышка клубу Ноблоха точно должна пойти на пользу.

    Эдмонтон — Анахайм: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Эдмонтону» не может помочь только Эвандер Кейн.

    Общий тонус клуба: Не видно никаких предпосылок, за счет чего «Анахайм» сможет нанести поражение клубу Макдэвида.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Прямо сейчас «Анахайм» не в самом плохом расположении духа, поскольку коллектив Кронина закрепился на 13 позиции в западной конференции, но есть потенциал подняться и выше.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Удивительно, что без своего лидера «Анахайм» умудрится выиграть два последних поединка, показав довольно неплохую игру и в защите.

    Травмированные игроки: В списке травмированных «Анахайма» находятся Макгинн, Суханек и Зеграс.

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    Общий тонус клуба: Против мощного «Эдмонтона» в обороне будет очень тяжело, но постараться замахнуться на победу вполне можно.

    Статистика для ставок

    • «Эдмонтон» за шесть последних матчей выиграл четыре раза

    • За восемь последних очных поединков «Анахайм» выиграл только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.43, на гостей — 4.87.

    Прогноз: «Эдмонтон» добьется легкой победы.

    Альтернативный прогноз: Два клуба порезвятся вдоволь в нападении.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.57.

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    «Эдмонтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» легко расправится с «утками»?
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