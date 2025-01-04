В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 04 января. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Состояние «Эдмонтона» вполне можно отнести к удовлетворительному, поскольку канадский клуб уверенно себя чувствует на пятом месте Запада.

Последние матчи: В трех последних поединках «Эдмонтону» удалось выиграть всего лишь раз, и передышка клубу Ноблоха точно должна пойти на пользу.

Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Эдмонтону» не может помочь только Эвандер Кейн.

Общий тонус клуба: Не видно никаких предпосылок, за счет чего «Анахайм» сможет нанести поражение клубу Макдэвида.

«Анахайм»

Турнирное положение: Прямо сейчас «Анахайм» не в самом плохом расположении духа, поскольку коллектив Кронина закрепился на 13 позиции в западной конференции, но есть потенциал подняться и выше.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Удивительно, что без своего лидера «Анахайм» умудрится выиграть два последних поединка, показав довольно неплохую игру и в защите.

Травмированные игроки: В списке травмированных «Анахайма» находятся Макгинн, Суханек и Зеграс.

Общий тонус клуба: Против мощного «Эдмонтона» в обороне будет очень тяжело, но постараться замахнуться на победу вполне можно.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» за шесть последних матчей выиграл четыре раза

За восемь последних очных поединков «Анахайм» выиграл только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.43, на гостей — 4.87.

Прогноз: «Эдмонтон» добьется легкой победы.

Альтернативный прогноз: Два клуба порезвятся вдоволь в нападении.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.57.