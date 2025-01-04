Эдмонтон
Анахайм
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Состояние «Эдмонтона» вполне можно отнести к удовлетворительному, поскольку канадский клуб уверенно себя чувствует на пятом месте Запада.
Последние матчи: В трех последних поединках «Эдмонтону» удалось выиграть всего лишь раз, и передышка клубу Ноблоха точно должна пойти на пользу.
Эдмонтон — Анахайм: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Эдмонтону» не может помочь только Эвандер Кейн.
Общий тонус клуба: Не видно никаких предпосылок, за счет чего «Анахайм» сможет нанести поражение клубу Макдэвида.
«Анахайм»
Турнирное положение: Прямо сейчас «Анахайм» не в самом плохом расположении духа, поскольку коллектив Кронина закрепился на 13 позиции в западной конференции, но есть потенциал подняться и выше.
Последние матчи: Удивительно, что без своего лидера «Анахайм» умудрится выиграть два последних поединка, показав довольно неплохую игру и в защите.
Травмированные игроки: В списке травмированных «Анахайма» находятся Макгинн, Суханек и Зеграс.
Общий тонус клуба: Против мощного «Эдмонтона» в обороне будет очень тяжело, но постараться замахнуться на победу вполне можно.
Статистика для ставок
- «Эдмонтон» за шесть последних матчей выиграл четыре раза
- За восемь последних очных поединков «Анахайм» выиграл только раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.43, на гостей — 4.87.
Прогноз: «Эдмонтон» добьется легкой победы.
- 1.95СКА — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.48Сент-Луис — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.47Чикаго — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Два клуба порезвятся вдоволь в нападении.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.57.