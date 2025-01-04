В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 04 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Сент-Луис» качественно изменился после прихода Монтгомери, но ниже 10 места у нег опадать не поулчается.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Сент-Луис» одержал три победы, а в глазах хоккеистов чувствуется былой задор.

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Травмированные игроки: Сейчас «Сент-Луису» не могут помочь Абрамов, Ледди и Круг. Последний с большой долей вероятности не сыграет до конца сезона. Матч может пропустить Факса из-за травы верхней части тела.

Общий тонус клуба: Игра с «Оттавой» ожидается тяжелой, поскольку команды примерно равно по классу, и победа может улыбнуться каждой из них.

«Оттава»

Турнирное положение: Грин хорошо поработал на стартовом отрезке сезона и поднял «Оттаву» на восьмую позицию Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После отличной победной серии «Оттава» немного замедлилась, и в последних трех матчах смогла победить всего раз.

Травмированные игроки: Прямо сейчас «Оттава» не может рассчитывать на Уллмарка, Амадио и Перрона. Есть до сих пор вопросы по Форсбергу и Зубу.

Общий тонус клуба: Но даже с такими потерями «Оттава» вполне может дать бой «Сент-Луису» на его территории.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» в четырёх последних поединках потерпел только одно поражение

«Оттава» за девять последних матчей выиграла семь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.44, на гостей — 2.48.

Прогноз: У «Оттавы» есть весьма неплохие шансы зацепить победу.

Альтернативный прогноз: Получится упорная игра, которая может забраться в овертайм.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.48.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.