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    «Сент-Луис» одолеет «Оттаву» в Миссури?

    «Сент-Луис» — «Оттава». Ставка (к. 2.48), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Оттава»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 04 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Января 2025 года

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
    •

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Сент-Луис» качественно изменился после прихода Монтгомери, но ниже 10 места у нег опадать не поулчается.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Сент-Луис» одержал три победы, а в глазах хоккеистов чувствуется былой задор.

    Сент-Луис — Оттава: коэффициенты букмекеров

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  • 2.434.002.39Бонус€300
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    Травмированные игроки: Сейчас «Сент-Луису» не могут помочь Абрамов, Ледди и Круг. Последний с большой долей вероятности не сыграет до конца сезона. Матч может пропустить Факса из-за травы верхней части тела.

    Общий тонус клуба: Игра с «Оттавой» ожидается тяжелой, поскольку команды примерно равно по классу, и победа может улыбнуться каждой из них.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Грин хорошо поработал на стартовом отрезке сезона и поднял «Оттаву» на восьмую позицию Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После отличной победной серии «Оттава» немного замедлилась, и в последних трех матчах смогла победить всего раз.

    Травмированные игроки: Прямо сейчас «Оттава» не может рассчитывать на Уллмарка, Амадио и Перрона. Есть до сих пор вопросы по Форсбергу и Зубу.

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    Общий тонус клуба: Но даже с такими потерями «Оттава» вполне может дать бой «Сент-Луису» на его территории.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис» в четырёх последних поединках потерпел только одно поражение

    • «Оттава» за девять последних матчей выиграла семь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.44, на гостей — 2.48.

    Прогноз: У «Оттавы» есть весьма неплохие шансы зацепить победу.

    Альтернативный прогноз: Получится упорная игра, которая может забраться в овертайм.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.48.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Сент-Луис» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» одолеет «Оттаву» в Миссури?
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