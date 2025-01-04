Сент-Луис
Оттава
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Сент-Луис» качественно изменился после прихода Монтгомери, но ниже 10 места у нег опадать не поулчается.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Сент-Луис» одержал три победы, а в глазах хоккеистов чувствуется былой задор.
Сент-Луис — Оттава: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас «Сент-Луису» не могут помочь Абрамов, Ледди и Круг. Последний с большой долей вероятности не сыграет до конца сезона. Матч может пропустить Факса из-за травы верхней части тела.
Общий тонус клуба: Игра с «Оттавой» ожидается тяжелой, поскольку команды примерно равно по классу, и победа может улыбнуться каждой из них.
«Оттава»
Турнирное положение: Грин хорошо поработал на стартовом отрезке сезона и поднял «Оттаву» на восьмую позицию Востока.
Последние матчи: После отличной победной серии «Оттава» немного замедлилась, и в последних трех матчах смогла победить всего раз.
Травмированные игроки: Прямо сейчас «Оттава» не может рассчитывать на Уллмарка, Амадио и Перрона. Есть до сих пор вопросы по Форсбергу и Зубу.
Общий тонус клуба: Но даже с такими потерями «Оттава» вполне может дать бой «Сент-Луису» на его территории.
Статистика для ставок
- «Сент-Луис» в четырёх последних поединках потерпел только одно поражение
- «Оттава» за девять последних матчей выиграла семь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.44, на гостей — 2.48.
Прогноз: У «Оттавы» есть весьма неплохие шансы зацепить победу.
- 1.95СКА — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.09Вашингтон — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 2.47Чикаго — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Получится упорная игра, которая может забраться в овертайм.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.48.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.